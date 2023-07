EL ACCESO A INTERNET DE FIBRA ÓPTICA EN ARGENTINA CRECIÓ MÁS DE 200%

Jueves, 13 de julio de 2023

Desde comienzos de 2020 hasta fines de 2022 se registraron más de 11.2 millones de accesos a Internet de banda ancha en todo el país.

Los últimos datos exhiben un crecimiento sostenido en el acceso a las TIC, lo que mejora la calidad de vida de las argentinas y los argentinos.



De acuerdo a las cifras del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), durante los últimos tres años se registró un aumento de los accesos a Internet fijos, que pasaron de 8,79 millones en 2019 a 11,21 millones en 2022. Los accesos son los que permiten la conexión directa de la o el cliente/abonado a la red del prestador, a través de cualquier medio alámbrico o inalámbrico (par de cobre, óptico, radioeléctrico, etcétera), lo cual se traduce en una mejora en la accesibilidad al servicio, que al incluir a más personas, garantiza condiciones de igualdad en todo el país.







Las tasas de penetración constituyen las estadísticas que sirven para saber cuántas personas u hogares acceden a los servicios. En ese sentido, la tasa de penetración cada 100 habitantes pasó de 19,49 en 2019 a 24,15 en 2022, y la tasa de penetración cada 100 hogares pasó de 62,92 a 77,21, lo que se traduce en más personas y hogares con acceso a Internet. Esto implica que ya son 11.208.114 los accesos a Internet fijo en todo el país.



Crece la cobertura de fibra óptica



En los accesos de fibra óptica en Argentina, la tecnología más avanzada y eficiente, se registró un incremento del 229,8% respecto a 2019, ya que pasó de alrededor de 940 mil a más de 3 millones.



La inversión del Estado Nacional en la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) fue diseñada para reducir la brecha digital entre los grandes centros urbanos y las pequeñas y medianas localidades, allí donde, por razones de rentabilidad del mercado, no existen proveedores de servicio de Internet o la cobertura resulta insuficiente.



Ello también propicia el desarrollo de proveedores minoristas, cooperativas y PyMES. Al reducir los costos de acceso al mercado mayorista de Internet.



En ese sentido, uno de los programas más exitosos implementados por ENACOM es el de Aportes No Reembolsables Para Localidades De Hasta 30.000 habitantes, cuyo objetivo es implementar de proyectos para mejorar y/o posibilitar la prestación de servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha.



Desde su implementación se han aprobado 178 proyectos que cubren 339 localidades distribuidas en 19 provincias argentinas. Esto beneficia a más de 953.480 habitantes a partir de una inversión que supera los 1.500 millones de pesos.



La infraestructura de redes de comunicaciones permite el transporte de diversos servicios –ya sea de telefonía fija, comunicaciones móviles, acceso a Internet y a TV– hasta en largas distancias, estructurada por redes troncales y sus nodos.



Así, continuaron creciendo las inversiones en las redes troncales de fibra óptica, la más moderna, rápida y eficiente de las tecnologías, que llegó al 33,11% de despliegue del total de las redes existentes. Aún se observa un pequeño porcentaje de vínculos que funcionan sobre par de cobre, aunque estos apenas alcanzan el 0,81% del total en el país. La instalación de tendido de fibra óptica es principalmente subterráneo (un 76%) y, en el caso de que no sea posible la utilización de ductos subterráneos, se usa tendido aéreo.



Tecnología 4G



La evolución de esta tecnología continúa avanzando en Argentina. Las estadísticas indican que existe un acumulado de 25.494 sitios de 4G desde el año 2015 hasta 2022, y en los últimos tres años fueron 3.783 los nuevos sitios 4G desplegados. Además, al cierre del año 2022 existen más de 500 departamentos pertenecientes a distintas provincias del país que ya cuentan con conexión 4G.



El puntapié inicial para la tecnología 4G se dió en el año 2014 cuando se llamó a concurso público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA). En ese concurso público se contemplaron las obligaciones que los adjudicatarios debían cumplir en relación con la cobertura de servicio dentro de áreas y plazos determinados en diferentes etapas.



La instalación de antenas 4G en nuestro país es complementada por el “Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles”, en cuyo marco se realiza la “Convocatoria para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables Destinados al Despliegue de Red y Prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles en Localidades de Menos de 500 Habitantes”, creado en 2021.



Mediante este Programa se busca propiciar la implementación de proyectos que tengan por finalidad el desarrollo de redes de acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) en zonas previamente determinadas por ENACOM, que no se encuentran incluidas, parcial o totalmente, dentro de las áreas previstas para el cumplimiento de obligaciones asumidas por los licenciatarios de servicios TIC con registro para la prestación de alguno de los servicios definidos como SCM.



Hasta el momento, se llevan aprobados cuatro proyectos en las provincias de Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta y Santa Fe que benefician a 3.500 argentinas y argentinos de las siguientes localidades: Ombucito y Parada Labougle (Corrientes), Ceballos, Pichi Huinca, Speluzzi y Tomas de Anchorena (La Pampa), General Urquiza (Misiones), Alto de la Sierra y Colomé (Salta), Las Avispas y Las Rubias (Santa Fe).



Una política de Estado



Las políticas de financiamiento implementadas a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) para llevar conectividad a los sectores vulnerables y zonas geográficas aisladas o de difícil acceso, con el objetivo de reducir la brecha digital en todo el país, han contribuido al incremento y la mejora de los indicadores mencionados. El FFSU se conforma con los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, quienes deben aportar el 1% de la totalidad de los ingresos devengados por su prestación.



Los recursos asignados entre 2020 y 2022 para el despliegue de infraestructura y acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a través de PyMES, cooperativas y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (SAPEM) suman más de 20 mil millones de pesos de inversión total.



Al respecto, se destaca el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, afianzado como una política de Estado, que promueve reducir la brecha digital e igualar oportunidades, y permite asegurar el derecho a la conectividad a más argentinas y argentinos.



Su objetivo consiste en ampliar el acceso a Internet en zonas vulnerables y con impedimentos geográficos, usualmente descuidadas por las prestadoras privadas, lo cual redunda en la ampliación y materialización del derecho humano básico a la conectividad.



El Programa de Conectividad en Barrios Populares resulta una política de Estado que ya cuenta con 93 proyectos de conectividad aprobados que alcanzan a 2.142.581 argentinas y argentinos de 1.381 barrios distribuidos en 172 localidades de todo el país.