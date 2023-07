DENUNCIARON A LA PRESIDENTA DE PERÚ POR PLAGIAR UN LIBRO QUE PRESENTÓ COMO PROPIO EN SU CV

Martes, 11 de julio de 2023

El programa televisivo Punto Final del canal Latina de Perú denunció que la presidenta de su país Dina Boluarte habría plagiado más de la mitad de un libro sobre derechos humanos para presentarlo como propio e incluirlo en su currículum.

Según la investigación, en su libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, publicado en 2004, la mandataria habría copiado el 55% de su contenido de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, la Argentina y Costa Rica.



Según el programa de TV, que revisó las publicaciones usando Turnitin, una herramienta que detecta plagios en base a una enorme base de datos, lo escrito por la Presidenta "no tiene la sección de fuentes bibliográficas ni pies de página que den créditos a autores de textos citados".



En 2007, Boluarte presentó ese libro, del que es coautora con otras seis personas, dentro de su hoja de vida para obtener un puesto alto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La ministra de la Mujer de Perú, Nancy Tolentino, pidió este lunes que se investigue la denuncia.



"He escuchado a la presidenta en los Consejos de Ministros, permanentemente menciona su disposición para someterse a cualquier investigación. En ese sentido, es lo mismo que puedo decir yo. Ella está con disposición a que se investigue e invitaría a que se investigue, se profundice y se pueda aclarar esta situación", dijo Tolentino en conferencia de prensa.



Según detallaron El Comercio, La República y otros diarios limeños, el libro original tiene un total de cuatro capítulos, en 176 páginas, y Boluarte no volvió a incluirlo en su CV cuando asumió como titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.