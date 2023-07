COLOMBIA: EL ELN SECUESTRA A UNA MILITAR Y A SUS DOS HIJOS

Jueves, 6 de julio de 2023

El Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), que negocia la paz con el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro, ha "secuestrado a la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos".

Los mandos rebeldes y el gobierno dialogan desde noviembre con miras a poner fin a seis décadas de conflicto armado. Las partes ya acordaron un cese de operaciones ofensivas desde el jueves y, a partir del 3 de agosto, la tregua incluirá también el fin de las extorsiones, los secuestros y otros crímenes.



"Rechazamos de forma contundente el secuestro en Arauca (...) La Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlos. Este es un delito que siempre será castigado y que no tiene ninguna justificación", indicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter.



Gerardo Ramírez, padre de la mujer secuestrada, contó a Blu Radio que Ghislaine (32 años) viajaba en su vehículo personal con los niños desde su casa en Melgar (departamento del Tolima) y hacia Arauca (noreste) donde había sido trasladada por el Ejército.



"Esto es duro, es triste porque son niñitos (...) y nosotros somos muy humildes", dijo.



En vísperas del inicio de la tregua la violencia se intensificó. Tres policías fueron asesinados el martes en Norte de Santander, vecino a Venezuela. Dos de ellos abatidos por sicarios, mientras que otro murió por disparos de un francotirador, en hechos que son investigados.



La semana pasada soldados abatieron a seis guerrilleros en Arauca, también cercano a Venezuela.



Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, una facción del ELN en el departamento del Chocó (noroeste) no hará parte del cese al fuego y por el contrario se encuentra en "paro armado".



De cumplirse la tregua, será el periodo más largo de suspensión de las hostilidades entre las fuerzas estatales y la guerrilla.



Fundado al calor de la Revolución Cubana en 1964, el ELN cuenta con casi 5.900 combatientes, según cifras oficiales de 2022.



El primer gobierno izquierdista en la historia de Colombia aspira a cerrar este añejo conflicto por medio del diálogo con todas las organizaciones armadas.