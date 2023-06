“ME CUBRÍ CON LA SANGRE DE MIS COMPAÑEROS”: DIJO SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE EN UGANDA

Martes, 27 de junio de 2023

La milicia de las Fuerzas Aliadas Democráticas (ADF) comenzó como un grupo insurgente en Uganda, mayoritariamente musulmán, y se instaló en el este de la República Democrática del Congo.

En 2019 juraron lealtad al grupo Estado Islámico, que presenta a los combatientes de las ADF como una rama local en África Central.



Están acusados de atentados yihadistas en ambos países. Uganda y la República Democrática del Congo lanzaron una ofensiva conjunta en 2021 para expulsar a las milicias de ADF de sus bastiones congoleños, pero las operaciones no lograron reducir los ataques terroristas.



El pasado 16 de junio una masacre dentro de una escuela sacudió a Uganda. En total, 41 personas fueron asesinadas. Julius Isingoma fue uno de los pocos alumnos que milagrosamente sobrevivió al ataque por parte de presuntos rebeldes islamistas y relató en primera persona cómo fue el estremecedor momento.



“Me unté la sangre de mis colegas muertos en la boca, las orejas y la cabeza para que los atacantes pensaran que estaba muerto”, sostuvo en una entrevista con la BBC que se realizó en el Hospital General de Bwera, en el distrito de Kasese.



Leé también: Uganda aprobó una ley que castiga hasta con la pena de muerte las relaciones entre personas del mismo sexoJulius no llegó a identificar a los atacantes, pero dijo que eran hombres armados que llegaron al lugar alrededor de las 22. Cuando llegaron al dormitorio de los estudiantes, los jóvenes habían bloqueado la puerta luego de darse cuenta que estaban en peligro.



“Cuando no pudieron abrir la puerta, arrojaron una bomba dentro del dormitorio y luego usaron martillos y hachas para derribarla”, relató.



El estudiante estaba parado detrás de muchos de sus compañeros que habían formado un escudo cerca de la puerta y fueron asesinados a tiros cuando los militantes entraron al dormitorio.



Julius se subió de inmediato a la parte de arriba de una litera, quitó algunas de las tablas de madera del techo y saltó adentro para esconderse.



Desde ese lugar, vio cómo sus compañeros eran asesinados a sangre fría. Luego, los atacantes prendieron fuego los colchones y se marcharon. “Cuando me abrumó el humo caí en el dormitorio con un golpe seco”, sostuvo.



Los militantes escucharon el ruido y volvieron, por lo que Julius supo que tenía que hacer algo para que no lo atrapen: “Me acosté junto a los cuerpos ensangrentados de mis amigos y tuve que pensar muy rápido. Luego me unté mucha sangre en los oídos, la boca y la cabeza”.



“Cuando llegaron los militantes me revisaron la muñeca para ver si tenía pulso y se fueron”, sumó.



El relato de otro de los sobrevivientes



Godwin Mumbere, otro sobreviviente, estaba en el mismo dormitorio que Julius. El joven de 18 años recordó que los agresores fueron al dormitorio de las mujeres, las arrastraron afuera y las asesinaron con machetes.



Después llegaron a la habitación de los varones, tiraron la puerta y comenzaron a atacarlos. La cama en la que se escondía Godwin se volcó y sus amigos que estaban encima cayeron al suelo y murieron. “Los atacantes me vieron, pero pensaron que estaba muerto”, le dijo a la BBC.



Luego de salir, los agresores volvieron para asegurarse de que todos estaban muertos, y Godwin recordó: “Fue en ese momento que me dispararon en la mano y prendieron fuego el dormitorio”.



Godwin recuperó el conocimiento al escuchar los gritos de otro estudiante que decía que se estaba muriendo. En ese momento salió corriendo, escaló la valla que rodea el colegio y se escapó. El joven estuvo escondido debajo de un vehículo hasta que lo rescataron.