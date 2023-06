BIZARRAP LANZÓ LA MUSIC SESSION #56 CON RAUW ALEJANDRO Viernes, 23 de junio de 2023 En cuestión de horas el tema se volvió tendencia y acumuló millones de visitas en las plataformas. El productor volvió a sacar dos canciones seguidas en un mismo mes, hecho que no sucedía desde hace dos años. Tal como hace tiempo no pasaba, Bizarrap volvió a lanzar dos sessions seguidas en el mismo mes y revolucionó al mundo. La BZRP Music Sessions #56, junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, se volvió tendencia en cuestión de horas: más de 4.6 millones de reproducciones en plataformas digitales. Bajo la promesa de vivir un amor sin ataduras, el tema apunta a convertirse en un éxito.



El video de la canción, que combina la música urbana y la electrónica, comienza con el artista invitado llegando desde el ‘espacio’ y usando un casco de astronauta. A partir de entonces, relata un apasionado encuentro que invita a vivir el amor abiertamente con frases como: “La noche es nuestra, y pasarla bien es la meta” o “si otra noche nos volvemos a ver no será nada serio”. A esta idea se suma el comentario de Bizarrap en el video de Youtube: “Entrégate, sin sentimientos, todo quítate”, letra que es parte de la canción.



Sin embargo, la canción esconde una referencia a la cultura argentina. Cuando el cantante dice “otras poses pide, sigue y no le da FATIGA”, el productor argentino señala a la televisión, la cual muestra la imagen del perro de la histórica serie protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña: Casados con Hijos.



La imagen generó confusión en todo el mundo, ya que incluso famosos youtubers como Ibai Llanos se sorprendieron al verlo: “Ya habrá alguno en TikTok que diga que este es el perro de Rauw Alejandro, que lo conoce desde hace años. ¿Es un meme o algo? No sé, soy un viejo de m… no entiendo nada ya”. Cabe destacar que en realidad ‘Fatiga’ era una perra llamada Violeta, hermana de Betún, la mascota Pablo Lamponne en ‘Los Simuladores’.



Otras de las referencias son hacia Rosalía, la cantante española que está comprometida con el puertorriqueño. “Si estás despechá, yo te hago rehab”, en relación a la “Motomami”.



A partir del lanzamiento, el productor argentino no escondió las ganas que tenía, desde hace tiempo, de colaborar con el puertorriqueño. “Que alegría me da sacar música juntos, por fin hermano”, comentó a través de una story en Instagram.



La colaboración fue tan esperada por los propios protagonistas que ya anunciaron un nuevo tema en conjunto. El mismo se llamará ‘Baby Hello’, título que se anuncia al final de la BZRP Music Sessions #56, y saldrá el viernes a la medianoche.



Tras conseguir su tercer puesto número uno a nivel global, el último por su sesión junto a Peso Pluma, Bizarrap se sigue reinventando para agigantar su marca como el artista argentino con más ingresos en el Top 50 del mundo. Aquella BZRP Music Session #55 fue una de las más llamativas, ya que representó una puesta musical por no ser el estilo de música al que Bizarrap acostumbra. Sin embargo, el productor se tenía confianza. “Peso Pluma estaba tocando la guitarra, yo con el piano, y cuando él iba cantando le digo: ‘Esto sí o sí va a ser número uno’. Pasó todo lo que yo pensé que iba a pasar. De Argentina capaz que la gente no se escucha un corrido mexicano”, reveló Bizarrap en su participación en el programa Paren la Mano.



El estreno llega, además, a la par de una gira de dos meses por Europa con la que viene convocando a miles de personas., tal como pasó cuando anunció sus tres exitosas fechas en el Hipódromo de Palermo. En ese sentido, el productor todavía sigue en carrera con su “Bizarrap Live Tour”, el mismo que lo llevó a presentarse en vivo por primera vez en Puerto Rico invitado por Eladio Carrión, y con el que tiene pendientes fechas en el festival Bombastic de Asturias en julio antes de una función en Santander. Además, será el DJ residente de una de las fiestas más importantes de Ibiza con presentaciones semanales los martes entre el 25 de junio y el 22 de agosto.