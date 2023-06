LOS PASAJEROS DEL SUBMARINO TITÁN MURIERON TRAS UNA “IMPLOSIÓN CATASTRÓFICA”

Viernes, 23 de junio de 2023

Los cinco pasajeros del submarino Titán murieron en una "implosión catastrófica", informaron las autoridades estadounidenses el jueves, en el marco de la extraordinaria operación internacional de búsqueda.

Un vehículo operado de manera remota halló el cono de cola y otros restos a cerca de 500 metros de la proa del Titanic, en las profundidades del Atlántico Norte.



"Se trata de un entorno increíblemente implacable en el fondo del mar, y los restos son compatibles con una implosión catastrófica del buque", declaró a la prensa el contralmirante John Mauger, comandante del Primer Distrito de Guardacostas.



Los vehículos teledirigidos permanecerán en el lugar de los hechos y seguirán recabando información, dijo Mauger. Llevará tiempo determinar una cronología específica de los acontecimientos en el caso "increíblemente complejo" de la avería del Titán, agregó.



Hasta ahora han ubicado el cono de la nariz del Titán y un extremo de sus cascos de presión en un gran campo de escombros, y el otro extremo del casco de presión en un segundo campo de escombros más pequeño.



“Lo que harán ahora es volver a ese sitio y, como (si se tratara de) migas de galleta, tratar de encontrar un rastro de a dónde conducen”, dijo Tom Maddox, director ejecutivo de Underwater Forensic Investigators, quien participó en una expedición del Titanic en 2005.



Añadió que los restos podrían ser "ligeramente flotantes" que las corrientes oceánicas los arrastren. "Así que el gran proyecto ahora mismo va a ser intentar recoger esas piezas", dijo. "Las marcarán, indicarán dónde estaban y trazarán un mapa de dónde se encontraron esas piezas".



El funcionario de la Guardia Costera dijo por su parte que la agencia eventualmente tendrá más información sobre lo que salió mal y proveerá una evaluación de la respuesta de emergencia.



Lo que sabemos de los restos

Entre los restos encontrados, las autoridades dicen que han podido clasificar partes de la cámara de presión del submarino.



Según un funcionario, había 5 piezas principales “que nos revelaron que eran los restos del Titán”. Ambos extremos del casco de presión se encontraron en lugares separados, añadió.



El extremo delantero del casco de presión se descubrió en un gran campo de restos, lo que fue el "primer indicio de que hubo un evento catastrófico", dijo el funcionario. El extremo de popa del casco presurizado se encontró en un sitio de restos más pequeño, explicó.



Mauger, de la Guardia Costera, describió esto como un "entorno operativo increíblemente complejo en el fondo del mar, más de 3,2 km debajo de la superficie".



"Creemos que lamentablemente perdieron la vida"

Por su parte, la empresa OceanGate, que operaba el submarino, dijo este jueves que cree que las personas en el Titán "lamentablemente" perdieron la vida. "Ahora creemos que lamentablemente" se perdió a nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet", indicó la compañía en un comunicado.



A bordo del submarino viajaban el empresario británico Hamish Harding, el submarinista francés Paul-Henri Nargeolet, el multimillonario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, así como Stockton Rush, CEO y fundador de OceanGate.



“Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por conocer y proteger los océanos del mundo”, según el comunicado. “Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de su vida”, añadió la compañía.



Rush, CEO de OceanGate, era un piloto y buzo experimentado. Según las publicaciones en las redes sociales de la compañía, Rush había piloteado el Titán anteriormente.



"Creo que fue el general MacArthur quien dijo que se te recuerda por las reglas que rompes", dijo Rush en una entrevista en video con el youtuber mexicano Alan Estrada el año pasado. "Y he roto algunas reglas para hacer esto. Creo que las he roto con la lógica y una buena ingeniería detrás".



Rush, que se graduó en ingeniería aeroespacial en Princeton en 1984, dijo que en realidad nunca superó su sueño infantil de querer ser astronauta, pero su vista no era lo suficientemente buena, según una entrevista que concedió a Smithsonian Magazine en 2019.



Después de la universidad, se mudó a Seattle para trabajar para McDonnell Douglas Corporation como ingeniero de pruebas de vuelo en el programa F-15. Obtuvo un MBA de la UC Berkeley en 1989, según la biografía de su empresa.



Alimentó su sueño de viajar al espacio durante años, imaginando que se uniría a un vuelo comercial como turista. Pero en 2004, según declaró a Smithsonian, su sueño cambió después de que Richard Branson lanzara el primer avión comercial al espacio.



"Tuve la epifanía de que eso no era para nada lo que yo quería hacer", declaró Rush a la revista. "No quería ir al espacio como turista. Quería ser el capitán Kirk en el Enterprise. Quería explorar".



OceanGate rechazó la revisión de seguridad del submarino Titán, según un líder del sector

La desaparición del Titán y la carrera internacional por encontrarlo pusieron a su operador, OceanGate, bajo la lupa.



Al menos dos exempleados de OceanGate expresaron hace años su preocupación por la seguridad del casco de la nave, incluido el espesor del material utilizado y los procedimientos de prueba, según supo CNN.



OceanGate Expeditions se desvió de las normas del sector al rechazar una revisión voluntaria y rigurosa de la seguridad del buque, según un dirigente del sector. Will Kohnen, de la Marine Technology Society, declaró a CNN este miércoles que si la empresa hubiera llevado a cabo una revisión de certificación "parte de esto se podría haber evitado".



La empresa también tuvo que hacer frente a una serie de problemas mecánicos e inclemencias meteorológicas que obligaron a cancelar o retrasar viajes en los últimos años, según consta en los documentos judiciales. Las excursiones canceladas dieron lugar a un par de demandas en las que algunos clientes que pagaron mucho dinero intentaron recuperar el costo de viajes que decían no haber realizado. Las demandas sostienen que la empresa exageraba su capacidad para llegar a los restos del Titanic.



OceanGate no respondió a las demandas ante los tribunales y no fue posible contactar con ella para obtener comentarios.



Algunas expediciones se retrasaron después de que OceanGate se viera obligada a reconstruir el casco del Titán porque mostraba "fatiga cíclica" y no sería capaz de viajar a suficiente profundidad para llegar a los restos del Titanic, según un artículo publicado en 2020 por GeekWire, que entrevistó al CEO de la empresa.