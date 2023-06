BRASIL: AL MENOS 3 MUERTOS Y 19 DESAPARECIDOS TRAS EL PASO DE UN CICLÓN Miércoles, 21 de junio de 2023 Al menos tres personas murieron y otras 19 están desaparecidas tras el paso de un ciclón extra tropical que azotó los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil. En el estado de Río Grande do Sul, un joven de 23 años murió electrocutado en Sao Leopoldo y otras dos víctimas fatales se reportaron oficialmente, a la par bomberos del país buscaban a doce desaparecidos en varios municipios.



"Desafortunadamente, hemos confirmado tres muertes y aún hay personas desaparecidas", informó el gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, en su cuenta de Twitter. El total de personas desaparecidas asciende a doce, según el diario brasileño O Globo, mientras 250.000 es el número de clientes de la empresa estatal de energía eléctrica que se quedaron sin luz.



El ciclón produjo deslizamientos de tierra e inundaciones que bloquearon rutas y dejaron a 460 mil personas sin electricidad. Tras esa situación, el alcalde de Porto Alegre, Sebastiao Melo, pidió a los vecinos de la periferia a abandonar sus casas ante la posibilidad de derrumbes y requirió refuerzos a los bomberos.



En el estado de Santa Catarina la situación es critica. Allí varias ciudades fueron azotadas por el ciclón, que aisló a varias comunidades y dejó a muchas familias sin hogar debido a los deslizamientos de tierra ocurridos en zonas montañosas.



En este sentido, 14 ciudades fueron afectadas por las lluvias ininterrumpidas, siendo el municipio de Praia Grande el que sufrió los principales daños.



También se investiga si el naufragio de un barco pesquero con ocho tripulantes a bordo ocurrido la noche del viernes en el vecino estado de Santa Catarina está relacionado con el intenso temporal que atraviesa la región sur de Brasil. La Marina inició las búsquedas por esos ocho tripulantes, sin que hasta el momento haya confirmado alguna muerte.



El Instituto Meteorológico Nacional anunció que las lluvias en los dos estados podrían intensificarse durante este fin de semana, mientras que también se esperan lluvias en los estados de Paraná, en la región sur, y San Pablo, en el sudeste.