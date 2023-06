COLAPSÓ UN PUENTE DE MÁS DE 200 MILLONES EN INDIA

Martes, 6 de junio de 2023

Se habrían producido sucesos irregulares en su construcción. El primer ministro del estado de Bihar pidió que se esclarezca quiénes fueron los responsables.

Un puente en construcción ubicado en la localidad de Bhagalpur, en India, se derrumbó por segunda vez en dos años y causó pánico entre los presentes, aunque no se registraron heridos ni fallecidos. La obra, por su parte, costó más de u$s200 millones.



En el video de la caída se observó al puente sobre el río Burhi que se desplomó y dificultó la visibilidad por el derrumbe, lo que atemorizó a quienes se encontraban en el momento del hecho filmando la secuencia.



Se habrían producido sucesos irregulares en la construcción del puente. "Empezó a ser construido en 2014 y debió terminarse en 2020. Se supone que hubo hechos de corrupción muy fuertes que llevaron a que el material que se usó para construir no sea lo suficientemente rígido", expresó.



"Estaba cediendo. Autoridades dijeron que fue una explosión controlada, aunque no parece que sea cierto".



Por su parte, el primer ministro del estado de Bihar, Nitish Kumar, pidió que se esclarezca quiénes fueron los responsables de la caída del puente.



Tragedia en India por un choque de tres trenes: casi 300 muertos y más de 850 heridos

India se encuentra de luto por la peor catástrofe ferroviaria del país en más de 20 años: tres trenes chocaron, provocando un total de 288 muertos y más de 850 heridos. "Perdí la cuenta de los cadáveres antes de abandonar el lugar", expresó un sobreviviente.



Según precisó la agencia AFP, en el lugar de la tragedia cerca de Balasore, en el estado de Odisha (este), se observan compartimentos del tren destrozados, con trozos de metal retorcidos y manchados de sangre.



Algunos vagones quedaron completamente volteados y los equipos de rescate buscaban supervivientes atrapados entre los restos de los vehículos, mientras decenas de cuerpos yacían junto a las vías cubiertos por sábanas blancas.



Esta mañana, la salida del sol permitió a los equipos de rescate comprobar la magnitud de la tragedia. El responsable de bomberos de Odisha, Sudhanshu Sarangi, dijo que el balance era de 288 muertos, pero que podía aumentar hasta 380. "Las labores de rescate continúan", aseguraron desde a la agencia de noticias AFP desde el lugar de la tragedia.



Los accidentes ferroviarios no son inusuales en India, que cuenta con una de las mayores redes ferroviarias del mundo. El país ha vivido varios siniestros de este tipo en el pasado, pero esta catástrofe se considera la más mortífera desde los años 1990.



El secretario en jefe del estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmó además que "unos 850 heridos fueron enviados a hospitales" tras el suceso ocurrido a unos 200 kilómetros de la capital del estado, Bhubaneswar.