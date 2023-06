PLAN 1000 DÍAS DE ANSES: ¿EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO ACCEDER?

Lunes, 5 de junio de 2023

ANSES entrega el monto correspondiente al programa con el fin de garantizar la provisión de alimentos saludables. Enterate cómo inscribirte.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga a un grupo de sus beneficiarios el acceso al Plan 1000 días, un conjunto de políticas públicas que tiene como objetivo asegurar los derechos de las personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años.



Requisitos para el Plan 1000 días



Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI.

Residir al menos 3 años en Argentina, en caso de ser extranjera.

Estar inscripta en el Programa SUMAR y no tener obra social (sólo para desocupadas o trabajadoras informales).





ANSES: las 4 medidas del Plan 1000 días



Asignación por Cuidado de Salud Integral.

Se crea esta asignación para acompañar con una cobertura económica anual a titulares de la Asignación Universal y a sus hijas e hijos en los primeros 3 años de vida, acreditando los controles de salud y vacunación.

Complemento leche. Es un apoyo alimentario mensual para la provisión de leche y otros alimentos saludables, para hijos hasta los 3 años de edad.

ANSES: asignación por embarazo

Se extiende la Asignación por Embarazo de 6 a 9 meses, para igualar oportunidades y acompañar a las personas gestantes que tienen ingresos informales o que aún no tienen trabajo, equiparando este derecho con quiénes tienen trabajo formal.



ANSES: asignación prenatal

No es necesario acreditar el embarazo antes de las 30 semanas para percibir el pago durante toda la gestación. Se cobra desde el inicio del embarazo hasta el mes de su interrupción o del nacimiento del hijo inclusive, siempre que no exceda 9 mensualidades.



ANSES: asignación por nacimiento y adopción

Pueden recibirla quiénes cobren la AUH, Hija e Hijo con Discapacidad y/o Embarazo para Protección Social. Además, se eliminó el requisito de antigüedad laboral de los trabajadores registrados para acceder a estas asignaciones.



ANSES: cómo acceder al Plan 1000 días

El Apoyo Alimentario no requiere de ningún tipo de inscripción. Se acredita de manera automática y se deposita en la misma fecha y cuenta en la que se cobra la asignación.