PLAN MI MOTO 2023: LOS MODELOS QUE PODÉS COMPRAR EN 48 CUOTAS

Martes, 30 de mayo de 2023

A través de Banco Nación comenzó una nueva edición del programa de incentivo a la compra de motos con un gran financiamiento. Enteráte los detalles.

El Gobierno Nacional y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) volvieron a lanzar una nueva edición del Plan Mi Moto para la compra de motos 0 kilómetros de fabricación nacional a través del Banco Nación, mediante la renovación de nuevos cupos para solicitar créditos de 48 cuotas con un monto de financiación de hasta $300.000.



El requisito principal para poder solicitar el crédito es contar con una caja de ahorro en el Banco Nación. Sin embargo, tanto los clientes del banco como aquellos que no lo son pueden acceder a este programa. El proceso de solicitud del crédito se realiza a través de la página web del Banco Nación, donde los interesados serán precalificados. Una vez precalificados, podrán reservar la motocicleta seleccionada a través de un enlace proporcionado por correo electrónico, lo cual les dará acceso a la "Tienda BNA".







Una vez realizada la reserva, será necesario formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en una sucursal del Banco Nación. Para aquellos que reciben sus haberes en el banco, la tasa de interés será del 19,50% TNA Fija, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) será del 29,50%, que incluye capital, intereses y el IVA sobre los intereses. Por otro lado, para aquellos que no reciben sus salarios en el Banco Nación, la tasa de interés fija será del 29,5% y el CFT del 38,75%.



Se financiará el 100% del valor de venta del vehículo (IVA incluido) y una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de siete días corridos para reservar la moto que prefiera. El Banco Nación aclaró que no se financiará el patentamiento ni otros gastos administrativos en el proceso de entrega, que corren por cuenta de la concesionaria al momento de facturación.



Plan Mi Moto 2023: cuáles son las marcas disponibles

El programa incluye 38 modelos de motos nacionales, de 13 marcas, El modelo más económico que forma parte del plan Mi Moto es la Keller Classic 110, que se puede conseguir a $164.000.







Las 13 marcas incluidas en el plan

Corven

Bajaj

Brava

Keller

Gilera

Honda

Mondial

Motomel

Suzuki

Guerrero

Okonoi

Zanella

Kiden