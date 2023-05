THE WEEKND SE CAMBIA DE NOMBRE Martes, 16 de mayo de 2023 La estrella del pop canadiense The Weeknd ya no se llama The Weeknd.... al menos en sus redes sociales. Y es que el cantante ha sustituido en esas plataformas su nombre artístico por su nombre real: Abel Tesfaye



El cantante, conocido por sus melodías pop pegadizas, preguntó a sus fans en Twitter en abril si debería hacer el cambio.



"¿ABEL antiguamente conocido como The Weeknd?", preguntó a sus fans en un tuit que recibió más de 100.000 me gusta.



El cambio de nombre se produce después de que el galardonado artista revelara a la revista W Magazine que quería "matar a The Weeknd".



"Estoy pasando por un camino catártico en este momento", dijo. "Estoy llegando a un lugar y momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd", aseguró.



"Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir", le dijo a W Magazine, agregando que su próximo álbum probablemente sería su "último hurra" con ese nombre.



Nacido en Toronto de padres etíopes, Tesfaye saltó a la fama después de subir sus primeras canciones a YouTube en 2010, mostrando una vertiente oscura y explícita de R&B que hablaba de temas como el consumo de drogas, el sexo casual y la alienación.



El rapero canadiense Drake luego publicó esas primeras cancones en su blog personal, lo que le permitió a Tesfaye producir un mixtape de nueve canciones, House of Balloons, que lanzó como descarga gratuita.



En marzo de 2023, el Libro Guinness de los Récords lo declaró el artista más popular del mundo debido a la cantidad de oyentes mensuales que tiene en Spotify.



En marzo de 2023, el artista de 33 años tenía 111,4 millones de oyentes mensuales y fue el primer artista en tener 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma.