Las Fuerzas Armadas simularon una invasión y desplegaron miles de militares

Viernes, 27 de noviembre de 2026

El ejercicio incluyó ataques por tierra, mar y aire, rescate de rehenes y recuperación de instalaciones estratégicas ante una ocupación ficticia



Las Fuerzas Armadas argentinas realizaron su último ejercicio militar combinado de 2026 con un despliegue de miles de efectivos y equipamiento de combate en Bahía Blanca. La operación simuló una invasión extranjera y puso a prueba la capacidad de respuesta del país ante un eventual conflicto armado.



El operativo, denominado "Fénix", se desarrolló durante varios días y contó con la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, supervisó las maniobras junto a las principales autoridades militares.



La hipótesis planteó un escenario imaginario en el que un país insular, identificado como "Colorado", lanzaba una ofensiva contra otro Estado ficticio llamado "Azul", que representaba parte del territorio argentino.



Una invasión simulada y el desafío de recuperar el territorio



El escenario diseñado para el entrenamiento contemplaba una crisis energética internacional que llevaba al país insular a reactivar antiguos reclamos territoriales. Luego de una campaña de desprestigio, el supuesto enemigo iniciaba un ataque, ocupaba regiones, tomaba rehenes y paralizaba instalaciones vinculadas a la producción de energía.



Frente a esa situación, las fuerzas militares debían recuperar las zonas ocupadas y expulsar a los invasores mediante una respuesta coordinada bajo el lema "Tres fuerzas, una defensa".



Una de las primeras maniobras consistió en recuperar una línea de playa en las inmediaciones de Punta Alta, cerca de Puerto Belgrano. Allí participaron vehículos blindados anfibios, infantes de Marina y buques de apoyo.



También intervino un avión P3 Orion, que realizó tareas de vigilancia sobre el mar para detectar posibles embarcaciones o submarinos enemigos.



Rescate de rehenes y ataques de fuerzas especiales



Otra de las etapas del ejercicio simuló la toma de una planta de bombeo, donde los ocupantes extranjeros mantenían secuestrada a una persona responsable de su funcionamiento.



Después de tareas previas de inteligencia y reconocimiento, dos vehículos blindados ligeros llegaron al lugar y abrieron fuego para facilitar el ingreso de las tropas.



Unos 30 integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales participaron del asalto inicial. Posteriormente recibieron apoyo de efectivos que llegaron en helicópteros y lograron recuperar las instalaciones y liberar al rehén.



Durante esa instancia, el ministro Presti también probó los fusiles ARAD-5 y ARAD-7, recientemente adquiridos a Israel.





Aviones de combate, tanques y artillería



El operativo continuó con una simulación de avance de tropas enemigas en campo abierto. Para detenerlas, se desplegaron dos aviones Pampa que realizaron ataques sobre objetivos terrestres mediante armamento de entrenamiento.



La última etapa incluyó la intervención de unidades de artillería, vehículos blindados Stryker y tanques TAM, además de un ejercicio de defensa antiaérea.



De esta manera, las tres fuerzas completaron las distintas fases previstas para recuperar el territorio y neutralizar las amenazas planteadas en el escenario ficticio.



Más de 2.300 efectivos y un importante despliegue logístico



El ejercicio movilizó a un total de 2.338 militares: 1.140 pertenecientes al Ejército, 1.109 a la Armada y 89 a la Fuerza Aérea.



El despliegue también requirió una importante estructura logística:



177 vehículos y medios: 158 vehículos terrestres, cuatro buques y 15 aeronaves.





300.000 litros de combustible para sostener las operaciones.





25.060 raciones de comida para el personal.





196.187 kilómetros recorridos durante los movimientos de despliegue y repliegue.





225 kilovatios de generación eléctrica propia.





Al finalizar las maniobras, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Dalle Nogare, destacó la importancia de la preparación y el equipamiento militar.



"Yo tuve dos momentos de inflexión en mi vida, uno fue cuando decidí ingresar a la marina, en 1983, justo cuando el presupuesto en defensa comenzó a bajar abruptamente. El segundo es ahora, cuando veo que hay una decisión de revalorizar a las Fuerzas Armadas, equiparlas y prepararlas para el mundo actual y lo que se viene", expresó.



El operativo Fénix cerró así el calendario anual de ejercicios combinados y permitió evaluar la coordinación entre las tres fuerzas ante escenarios de conflicto que requieren respuestas militares conjuntas.