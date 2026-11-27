La escuela del barrio Ponce tiene fecha de apertura: recibirá alumnos en 2027

Viernes, 27 de noviembre de 2026

El edificio quedará terminado en diciembre y comenzará a funcionar el próximo ciclo lectivo, tras ser completado con recursos provinciales.



La nueva escuela del barrio Ponce, en la ciudad de Corrientes, entró en la etapa final de construcción y estará lista durante los primeros días de diciembre. La apertura está prevista para el ciclo lectivo 2027, luego de varios años de demoras y dificultades que obligaron a reorganizar el financiamiento de la obra.



El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, confirmó los plazos y aseguró que los trabajos están próximos a concluir. “Ya estamos por recibir la obra en los primeros días de diciembre. Seguramente se va a habilitar en el ciclo lectivo 2027”, afirmó.



Qué falta para completar la construcción



De acuerdo con el funcionario, las tareas pendientes son principalmente la incorporación del mobiliario y algunos retoques de pintura. Una vez finalizados esos trabajos, el establecimiento estará en condiciones de avanzar hacia su habilitación.



El edificio tendrá dos plantas y alrededor de 12 aulas. También contará con un sector administrativo, un salón de usos múltiples y un patio techado.



El proyecto incluye, además, obras complementarias para mejorar la accesibilidad, como cordón cuneta y ripio. La superficie total estimada del establecimiento se ubica entre los 2.000 y 2.100 metros cuadrados.





Una obra que acumuló años de demoras



La construcción comenzó alrededor de 2020 con financiamiento nacional y un presupuesto inicial de 78 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto atravesó distintos inconvenientes que extendieron considerablemente los plazos.



Entre los factores que afectaron su ejecución estuvieron la pandemia de Covid-19, el aumento de los costos por la inflación y los problemas relacionados con el contrato original.



Durante ese período, la empresa responsable solicitó dos prórrogas para continuar con los trabajos. Las dificultades económicas y administrativas terminaron derivando en la rescisión del vínculo contractual.



La Provincia se hizo cargo de la finalización



Ante la interrupción del financiamiento nacional, el Gobierno provincial decidió avanzar con recursos propios para completar el establecimiento.



En febrero de 2025 se realizó un nuevo llamado a licitación, con un presupuesto oficial de $1.090.474.325. La apertura de sobres tuvo lugar el 18 de marzo de ese año y permitió reorganizar la continuidad de los trabajos.



En abril de 2026, la construcción registraba un avance cercano al 80%. Posteriormente, las previsiones oficiales apuntaron a terminarla durante la última parte del año.



La expectativa de las familias del barrio Ponce



Con la entrega prevista para diciembre, el establecimiento se prepara para recibir a sus primeros estudiantes en 2027.



La puesta en funcionamiento permitirá ampliar la infraestructura educativa de la zona y responder a una demanda de los vecinos, que durante años aguardaron la finalización de un edificio destinado a las actividades escolares de la comunidad.



