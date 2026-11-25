Corrientes busca dejar un solo establecimiento escolar cda10 kilómetros

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

La ministra de Educación, Ana Miño, explicó que la propuesta apunta a concentrar en un solo establecimiento a estudiantes de pequeñas escuelas rurales que cuentan con menos de cinco alumnos. Aseguró que se busca mejorar las condiciones de enseñanza,



Por GL

Corrientes busca reorganizar las escuelas rurales con baja matrícula para fortalecer la enseñanza y evitar el aislamiento de docentes y alumnos



La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, se refirió en comunicación con Cadena de Radios al proceso de reorganización de establecimientos educativos rurales con baja matrícula y explicó los objetivos de una iniciativa que busca modificar la dinámica de funcionamiento de algunas escuelas del interior provincial.



Según detalló, la propuesta contempla reunir en un mismo edificio a estudiantes de establecimientos que actualmente cuentan con menos de cinco alumnos y que, en algunos casos, se encuentran separados por distancias de aproximadamente diez kilómetros.



"Nosotros estamos trabajando en función de eso. La idea es generar comunidad en una sola escuela, que los docentes no estén solos y que los chicos también estén en comunidad", explicó la funcionaria.



Miño sostuvo que la concentración de la matrícula permitiría aprovechar mejor los recursos disponibles y generar otras condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas. En ese sentido, señaló que la intención es que los estudiantes puedan compartir experiencias con otros compañeros y que los docentes tengan la posibilidad de trabajar con una organización por grados.



La ministra reconoció que la iniciativa genera cierta resistencia en algunos sectores, pero remarcó que desde la cartera educativa consideran necesario buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones de enseñanza sin perjudicar las fuentes laborales.



"Tenemos que buscar la mejor forma de trabajar con nuestros chicos y también buscando la flexibilidad de que nuestros docentes no se queden sin su fuente laboral", manifestó.



Asimismo, indicó que recibieron planteos y notas de docentes que expresaron su desacuerdo con la decisión y solicitaron instancias de diálogo. Frente a esta situación, adelantó que se prevé mantener reuniones con los gremios para analizar la propuesta y alcanzar acuerdos.



"Vamos a seguir trabajando con el gremio y poder acordar entre todos, consensuar y no generar malestar, porque en realidad acá estamos pensando en el docente y en el estudiante", afirmó.



Asistencia escolar y fortalecimiento de los aprendizajes

Durante la entrevista, Miño también realizó un balance del trabajo educativo desarrollado durante el ciclo lectivo y destacó una mejora en los indicadores vinculados con la retención de alumnos, especialmente en lo referido a las inasistencias.



En cuanto a los índices de repitencia, aclaró que todavía no cuentan con cifras definitivas, debido a que el ciclo lectivo aún no finalizó.



La funcionaria explicó que el Ministerio viene implementando un plan de seguimiento de la asistencia y las calificaciones, una herramienta que permite identificar dificultades y tomar decisiones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.



Trabajo conjunto con Salud y abordaje de problemáticas escolares

Por otra parte, la ministra destacó el trabajo articulado entre las áreas de Educación y Salud, especialmente en cuestiones vinculadas con la salud mental, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la Educación Sexual Integral (ESI).



En ese marco, señaló que se desarrollaron capacitaciones destinadas a docentes, con el objetivo de brindarles herramientas para abordar distintas situaciones que atraviesan los estudiantes.



Miño remarcó la importancia del rol de los educadores, quienes mantienen un contacto cotidiano con los chicos y, por ese motivo, necesitan contar con recursos y preparación para acompañarlos ante las diferentes problemáticas.



De esta manera, la titular de la cartera educativa expuso los principales ejes de trabajo de su gestión: la reorganización de las escuelas rurales con baja matrícula, el fortalecimiento de las trayectorias escolares y la articulación con otras áreas del Estado para atender integralmente las necesidades de la comunidad educativa.