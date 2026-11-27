Corrientes prepara cursos de oficios y una capacitación con certificación

Viernes, 27 de noviembre de 2026

El subsecretario de Trabajo, Manuel Eduardo Varela, anticipó nuevos programas para formar trabajadores locales y cubrir la demanda de futuras inversiones.



La Subsecretaría de Trabajo de la provincia proyecta ampliar su oferta de capacitaciones laborales durante 2027, con especial atención en los oficios y en la formación de personal para los sectores productivos. Así lo adelantó el subsecretario Manuel Eduardo Varela durante una entrevista.



El funcionario explicó que busca dar continuidad a las iniciativas de la gestión anterior y ampliar el alcance de los cursos, que hasta el momento tuvieron mayor presencia en la Capital. También confirmó que se encuentran avanzadas las conversaciones para firmar un convenio con Casa Cuna, que permitirá capacitar en asistencia de enfermería y cuidado de pacientes.



La apuesta por formar trabajadores correntinos

Varela evaluó que encontró una Subsecretaría “bien” y “ordenada”, y señaló que uno de los objetivos es sostener el trabajo que ya se venía realizando, aunque algunas actividades comenzaron más tarde durante el año.



En ese sentido, indicó que están dialogando con distintas instituciones para respaldar las certificaciones de los cursos y garantizar que las capacitaciones tengan el aval de organizaciones con experiencia en el trabajo comunitario.



Por ahora, las actividades se concentraron principalmente en la ciudad de Corrientes, aunque reconoció que reciben pedidos de distintas localidades del interior. Para responder a esa demanda, el organismo trabaja en un paquete de propuestas que buscará poner en marcha durante el próximo año.



El eje principal estará puesto en los oficios, en función de las inversiones productivas que se esperan para la provincia. “Queremos estar a la altura y queremos que los correntinos estén a la altura de lo que vaya a venir”, sostuvo.



El subsecretario remarcó que la intención es que las empresas que se radiquen en Corrientes puedan incorporar trabajadores locales capacitados. “Queremos que la mano de obra sea correntina y no tengan que pedir del otro lado”, expresó.



Soldadura, muebles y formación en redes sociales

Entre las actividades que ya se encuentran en marcha, Varela mencionó cursos de soldadura y fabricación de muebles con MDF. También destacó las conversaciones con instituciones educativas para avanzar en propuestas vinculadas con el uso de redes sociales, una herramienta que consideró fundamental para los jóvenes.



El funcionario explicó que mantiene contacto con intendentes y autoridades municipales para conocer las necesidades de cada localidad. Sin embargo, aclaró que antes de extender los programas quiere tener definido un esquema de capacitaciones con distintas especialidades.



La intención es que quienes busquen incorporarse al mercado laboral puedan acceder a una formación concreta y certificada, especialmente en actividades que podrían ser requeridas por nuevas empresas e industrias.



El convenio con Casa Cuna: ocho módulos y credenciales

Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la posibilidad de firmar un convenio con Casa Cuna, una institución reconocida por su trabajo en el área de salud.



La propuesta contempla capacitaciones en asistencia de enfermería y cuidado de pacientes, tanto adultos mayores como menores de edad. Según adelantó Varela, el objetivo es que los participantes puedan comenzar desde cero, sin necesidad de contar con conocimientos previos.



“Si tiene conocimiento previo, mejor, pero la idea es empezar de cero para toda la comunidad”, explicó.



El programa incluiría ocho módulos, con una duración aproximada de uno por mes. Al finalizar, los participantes recibirían una acreditación y una credencial que certifique la formación realizada.



El subsecretario señaló que la intención es concretar la firma del convenio antes del 10 de diciembre, aunque todavía se están definiendo los últimos detalles. Si se cumplen los plazos previstos, las clases podrían comenzar en febrero de 2027.



El objetivo: anticiparse a la demanda laboral

La estrategia de la Subsecretaría apunta a preparar trabajadores antes de que se concrete la llegada de nuevas inversiones y aumente la demanda de personal especializado.



Varela insistió en que la formación de mano de obra local debe acompañar el desarrollo productivo de Corrientes. La meta es que los puestos de trabajo que se generen puedan ser ocupados por personas de la provincia, con conocimientos y certificaciones que respalden su preparación.



Durante los próximos meses se definirán las instituciones participantes, las especialidades y el alcance territorial de los programas. La puesta en marcha de las nuevas capacitaciones será uno de los principales desafíos del área laboral para 2027.



