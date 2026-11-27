Lula eligió a un histórico banquero para conducir la economía

Viernes, 27 de noviembre de 2026

Luiz Carlos Trabuco, expresidente ejecutivo de Bradesco, asumirá Hacienda en 2027 con el desafío de recuperar la confianza financiera y contener el déficit.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó a Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro de Hacienda. El banquero, de 75 años y actual titular del Consejo de Administración de Bradesco, aceptó la propuesta tras reunirse con el mandatario en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.



La designación representa una señal dirigida a los mercados financieros, que atravesaron jornadas de volatilidad luego del resultado electoral del 25 de octubre. La llegada de un ejecutivo con trayectoria en el sector bancario busca transmitir previsibilidad sobre el rumbo económico del próximo gobierno.



Trabuco será el primer ministro anunciado para el cuarto mandato de Lula, que comenzará en enero de 2027. Reemplazará a Dario Durigan, quien asumió la conducción de Hacienda tras la salida de Fernando Haddad.







La Bolsa de San Pablo reaccionó con una fuerte suba



Las versiones sobre la posible designación del banquero generaron una reacción positiva entre los inversores. Este jueves, el índice Bovespa avanzó un 6,07%, en una jornada marcada por las expectativas sobre el futuro equipo económico.



El real también recuperó terreno frente al dólar, después de que la moneda estadounidense superara los seis reales durante la semana. La evolución de los activos brasileños reflejó la expectativa de que Trabuco pueda establecer un diálogo más fluido con el sector financiero.



La decisión de Lula llega en un contexto de preocupación por las cuentas públicas y el crecimiento de la deuda. El déficit fiscal alcanza el 9,51% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la deuda pública llegó al 82,9% del producto.







Quién es Luiz Carlos Trabuco



El futuro ministro desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Bradesco, una de las principales entidades financieras privadas de Brasil. Ingresó al banco a los 17 años como empleado administrativo y fue ascendiendo hasta convertirse en director ejecutivo, cargo que ocupó entre 2009 y 2018.



Actualmente preside el Consejo de Administración de la entidad. También integra el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia, un organismo consultivo que reúne a representantes del Estado, el sector privado y el ámbito académico.



Trabuco tiene 75 años y proviene de una familia de origen humilde: es hijo de una empleada doméstica y de un camionero. Ese recorrido personal constituye otro punto de conexión con Lula, con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años.







El desafío de ordenar las cuentas públicas



La principal tarea del nuevo ministro será conducir la política económica en un escenario de presión sobre las finanzas del Estado. Deberá atender las demandas de los inversores para controlar el endeudamiento y, al mismo tiempo, sostener los compromisos sociales asumidos por Lula.



El aumento de la deuda pública y las dificultades para reducir el déficit aparecen entre las principales preocupaciones del mercado. La expectativa oficial es que una conducción con experiencia en el sistema financiero contribuya a recuperar la confianza y generar condiciones de mayor estabilidad.



Trabuco ya había sido mencionado en 2014 como posible ministro de Hacienda durante el gobierno de Dilma Rousseff, aunque finalmente no ocupó ese puesto. Ahora tendrá a su cargo una de las áreas centrales del próximo mandato de Lula, con el desafío de equilibrar las necesidades fiscales y las prioridades económicas y sociales de Brasil.



