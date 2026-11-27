Paraguay y Brasil negocian el futuro de la energía en medio de la crisis de Ueno Bank

Viernes, 27 de noviembre de 2026

Pedro Alliana recibió al canciller brasileño para avanzar en el diálogo bilateral, mientras siguen congelados unos USD 183 millones de la represa en la entidad intervenida.



Paraguay y Brasil retomaron las conversaciones sobre el futuro de la represa binacional de Itaipú, en un escenario atravesado por la crisis financiera y política que provocó la intervención de Ueno Bank. El presidente paraguayo, Pedro Alliana, recibió en Asunción al canciller brasileño, Mauro Vieira, para revisar la agenda común y preparar un próximo encuentro con Luiz Inácio Lula da Silva.



La reunión se realizó en el Palacio de López, luego de que Vieira mantuviera conversaciones con su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. La visita tuvo especial relevancia porque fue el primer contacto de alto nivel que recibió Alliana de un gobierno vecino desde que asumió la presidencia, el pasado 6 de noviembre.



Uno de los principales asuntos pendientes es la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, que establece las condiciones financieras y las reglas para la comercialización de la energía producida por la central hidroeléctrica.







La tarifa de Itaipú, en el centro de la negociación



El Anexo C establece que Paraguay y Brasil tienen derecho a utilizar el 50% de la electricidad generada por la represa. Sin embargo, cuando uno de los países no consume toda su cuota, debe vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.



Paraguay reclama desde hace años modificar esas condiciones. Su argumento es que recibe un valor inferior al que podría obtener si tuviera la posibilidad de comercializar libremente la energía excedente en otros mercados.



El canciller Ramírez Lezcano había anticipado que Alliana viajará a Brasil para reunirse con Lula. El objetivo central será avanzar en un acuerdo sobre la tarifa que Brasil paga por la electricidad de Itaipú.







Los fondos congelados en Ueno Bank complican el escenario



La negociación energética coincide con una crisis que sacudió al sistema financiero y político paraguayo. Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central de Paraguay y en la entidad quedaron inmovilizados alrededor de 183 millones de dólares pertenecientes a Itaipú, depositados por autoridades de la representación paraguaya.



El banco informaba que tenía más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos de distintas instituciones públicas. La situación generó cuestionamientos por las condiciones en que se realizaron los depósitos y por los controles aplicados antes de colocar esos recursos.



La crisis derivó en la destitución del expresidente Santiago Peña mediante un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. Peña fue detenido horas después y quedó bajo prisión preventiva, en una investigación que también alcanza al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, y a tres exdirectivos.



Una relación bilateral bajo presión



La llegada de Alliana al poder abrió una nueva etapa institucional en Paraguay, pero también dejó pendientes asuntos sensibles para la relación con Brasil. La situación de los fondos de Itaipú y la discusión sobre el precio de la energía forman parte de una agenda que requiere acuerdos entre ambos gobiernos.



El próximo encuentro entre Alliana y Lula será determinante para conocer si las partes logran acercar posiciones sobre el Anexo C y establecer una salida para los recursos que permanecen congelados en Ueno Bank.



