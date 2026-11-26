Recesión técnica, pico del riesgo país, dólar en alza y acciones en rojo

Jueves, 26 de noviembre de 2026

Los esfuerzos del Gobierno por llegar a 2027 con una economía en calma quedaron puestos en cuestión por un estancamiento de la actividad e indicadores financieros golpeados por el frente externo y carencias propias



Las últimas jornadas fueron complejas para el equipo económico. El riesgo país superó los 1.000 puntos básicos (p.b.), el dólar minorista atravesó la barrera de los $ 1.600 y la economía cayó en recesión técnica en el tercer trimestre, según marcan los datos adelantados de actividad de septiembre. En pocos meses, el panorama pasó de un riesgo país cercano a los 400 puntos, dólar planchado y un programa financiero que disparó mejoras en la calificación de deuda por parte de las tres grandes agencias de riesgo del planeta, a un mercado que parece dudar de la capacidad de pago del Tesoro o, como mínimo, de las chances electorales de Javier Milei en las elecciones del año próximo.





Detrás de ese cuadro, distintos economistas encontraron factores comunes. Algunos señalaron el efecto de los movimientos de los mercados globales sobre los activos argentinos. Otros pusieron el foco en las decisiones de financiamiento frente a los vencimientos en moneda extranjera, la evolución del tipo de cambio, la falta de acceso al mercado de deuda, la débil recuperación del consumo y el escaso avance de la inversión.



Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que el fortalecimiento global del dólar y la depreciación del real brasileño fueron fuentes de presión sobre el peso. También señaló que la distancia entre el contado con liquidación (CCL) y el dólar oficial respondió, en parte, a las restricciones que aún enfrentaron las empresas para comprar divisas en el mercado oficial.



“En el mercado cambiario, el fortalecimiento global del dólar y, en particular, la depreciación del real brasileño presionan al peso. La brecha entre el contado con liquidación (CCL) y el dólar oficial refleja, en parte, las restricciones que todavía enfrentan las empresas para comprar dólares en el mercado oficial. En momentos de tensión financiera, parte de esa demanda se canaliza a través del CCL y amplía la brecha”, dijo Piccardo.



Lo que viene

De cara a los próximos meses, el economista de Libertad y Progreso confesó que el mercado va a seguir de cerca los datos de actividad porque su evolución influirá en las condiciones con las que el Gobierno llegará a las elecciones de 2027. La economía entró en recesión técnica en el tercer trimestre de 2026, en medio de las presiones financieras y cambiarias.



El economista estimó que la actividad saldrá de esa situación en el cuarto trimestre, con una expansión cercana al 1,5% respecto del trimestre anterior. Más de la mitad de esa mejora, según detalló, responderá al arrastre estadístico.



Piccardo precisó que, aun si la actividad se mantiene entre octubre y diciembre en el nivel de septiembre, el promedio del cuarto trimestre será 0,9% superior al del tercero.



“Para 2027 proyectamos un crecimiento de entre 1,5% y 2%, un ritmo que difícilmente alcance para cambiar de manera significativa la percepción de los hogares sobre la marcha de la economía”, agregó Piccardo.



El economista sostuvo que ese ritmo difícilmente alcance para modificar de manera significativa la percepción de los hogares sobre la marcha de la economía. La evolución de los bonos, el CCL, el dólar oficial, el riesgo país y los indicadores de actividad seguirá bajo atención durante los próximos meses.