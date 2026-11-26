Yacyretá volvió a abrir las 18 compuertas y crece la preocupación por el Paraná

Jueves, 26 de noviembre de 2026

El aumento de los caudales por las lluvias y El Niño anticipa nuevas crecidas y obliga a extremar la prevención en las zonas ribereñas.



La represa hidroeléctrica de Yacyretá volvió a levantar las 18 compuertas de su vertedero principal y encendió una alerta por el incremento de los caudales del río Paraná. El organismo binacional advirtió que las condiciones hidrológicas podrían complicarse durante las próximas semanas, con posibles consecuencias para las poblaciones y los sectores productivos cercanos al río.



La situación genera especial preocupación en Isla Apipé, donde las autoridades locales ya anticipan nuevas dificultades para las familias que habían regresado a sus viviendas y para los productores ganaderos.



Preocupación por las familias y los productores de Isla Apipé. El intendente de Isla Apipé, Gustavo Figueredo, confirmó la maniobra realizada en la central hidroeléctrica y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para los habitantes de la zona.



"Hace unas horas volvieron a levantar todas las compuertas", aseguró el jefe comunal.



Además, explicó que será necesario volver a evaluar la situación de las personas que habían regresado a sus hogares y asistir a los ganaderos que deban trasladar nuevamente sus animales hacia sectores más elevados.



"Las personas que volvieron a sus casas nuevamente hay que evaluarlas y a los ganaderos ayudarlos para volver a trasladar a los animales a zonas altas", señaló.



El Niño y las lluvias mantienen elevados los caudales. En su informe hidrológico del miércoles 25 de noviembre, la Entidad Binacional Yacyretá advirtió que los indicadores climáticos muestran una alta probabilidad de escenarios de aguas altas durante noviembre, diciembre y enero de 2027.



Los registros de los últimos meses reflejan la magnitud del fenómeno. Durante octubre, el caudal afluente medio mensual alcanzó los 14.400 metros cúbicos por segundo, un 106% por encima del promedio histórico.



Ese registro representó, además, el mayor caudal medio mensual para octubre desde 1971.



En noviembre, los valores se mantienen elevados, con un promedio estimado de 14.100 metros cúbicos por segundo, aproximadamente un 82% superior a la referencia histórica.



Desde el organismo atribuyeron este comportamiento a las precipitaciones registradas en la cuenca de aporte directo a la represa y en la cuenca del río Iguazú.



Qué alturas se esperan en Ituzaingó y Ayolas. Las proyecciones de Yacyretá indican que los caudales afluentes rondarían los 24.500 metros cúbicos por segundo durante este miércoles. Sin embargo, podrían aumentar en los próximos días hasta ubicarse entre los 25.000 y 26.000 metros cúbicos por segundo.



Este escenario tendrá repercusiones en los niveles del río aguas abajo de la represa.



En Puerto Ituzaingó, la altura registrada este miércoles fue de 2,35 metros. Para las próximas jornadas se estiman valores de entre 2,80 y 3,20 metros.



Aunque se espera un incremento, esas marcas permanecerían por debajo del nivel de alerta, establecido en 3,50 metros, y del nivel de evacuación, fijado en 4 metros.



La situación es diferente en Puerto Ayolas, donde el río ya permanece en nivel de alerta, establecido en 4,20 metros. Para este miércoles se proyectaron alturas de entre 4,10 y 4,50 metros, mientras que durante los próximos días podrían alcanzar entre 4,50 y 4,70 metros.



De cumplirse esas previsiones, el nivel superaría el umbral de inundabilidad urbana, establecido en 4,50 metros.



Monitoreo permanente ante una posible nueva crecida. La Entidad Binacional Yacyretá informó que mantiene un seguimiento permanente de la evolución de los caudales y de las condiciones meteorológicas en toda la cuenca.



Los pronósticos serán actualizados a medida que se conozcan nuevos registros de precipitaciones y aportes de agua, con el objetivo de facilitar las medidas preventivas de las autoridades.



La evolución del Paraná durante las próximas semanas será determinante para las comunidades ribereñas, especialmente en los sectores donde las crecidas anteriores obligaron a familias y productores a trasladarse hacia zonas más altas.



