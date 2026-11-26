Putin reivindicó a Moscú como heredera de Roma y habló de la guerra en Ucrania

Jueves, 26 de noviembre de 2026

En una entrevista con el cineasta Emir Kusturica, el presidente ruso defendió la identidad religiosa de su país, cuestionó a Occidente y envió un mensaje a los soldados ucranianos



Vladímir Putin expuso su visión sobre la historia, la religión y el papel de Rusia en el escenario internacional durante una extensa entrevista con el director de cine serbio Emir Kusturica. En la conversación, el mandatario reivindicó la idea de que Moscú es la “Tercera Roma”, defendió el vínculo entre el Estado y la Iglesia ortodoxa y volvió a justificar la posición de su gobierno en la guerra contra Ucrania.



El diálogo fue publicado por la revista europea Le Grand Continent y estuvo relacionado con el 80° aniversario del patriarca Kirill, máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa rusa.



A lo largo de la entrevista, Putin combinó referencias históricas y religiosas con definiciones políticas sobre el conflicto ucraniano, la identidad nacional y las diferencias culturales con Occidente.







“Moscú se convirtió en la guardiana de esta fe”



Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a la doctrina de Moscú como la “Tercera Roma”, una concepción histórica y religiosa que presenta a Rusia como continuadora de la tradición cristiana oriental después de la caída de los imperios romano y bizantino.



Putin explicó que el cristianismo surgió en Roma, se trasladó a Bizancio y luego se afianzó en territorio ruso. “Así fue como Moscú se convirtió en la guardiana de esta fe y de estas tradiciones”, afirmó.



El presidente sostuvo que esa herencia espiritual forma parte de la identidad rusa y vinculó esa idea con la convivencia de cuatro religiones en el país: el cristianismo ortodoxo, el islam, el judaísmo y el budismo.



También aseguró que algunas personas provenientes de países europeos eligen instalarse en Rusia porque buscan preservar sus valores tradicionales, la familia y la educación de sus hijos.







La Iglesia ortodoxa y su relación con el poder político



Durante la conversación, Putin definió como “excelente, muy amistosa” su relación con el patriarca Kirill y destacó el papel histórico de la Iglesia ortodoxa en la construcción de la identidad nacional rusa.



Recordó que durante la Unión Soviética existieron persecuciones religiosas y que la institución sufrió una fuerte represión después de la revolución de 1917. También mencionó que Iósif Stalin restableció el patriarcado en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.



Sobre el vínculo actual entre el Estado y la Iglesia, afirmó: “El Estado no se entromete en la vida de la Iglesia”. A su entender, esa separación permite que la institución religiosa desarrolle su actividad sin quedar directamente involucrada en las decisiones gubernamentales.



Putin también relató una historia personal sobre su bautismo. Según contó, su madre lo hizo bautizar en secreto con la ayuda de una vecina, en la catedral de la Transfiguración de Leningrado. Años después descubrió que el sacerdote que habría realizado la ceremonia era el padre del actual patriarca Kirill.



“Si eso no es un milagro, no sé qué es”, expresó al recordar la coincidencia.







El mensaje de Putin a los soldados ucranianos



La guerra en Ucrania ocupó otro tramo central de la entrevista. Consultado por Kusturica sobre qué mensaje quería transmitir a la población ucraniana, el mandatario ruso volvió a sostener que ambos países comparten una historia y una identidad que, según su interpretación, fueron divididas por intereses externos.



Putin recurrió al principio romano “divide y vencerás” para explicar su visión de los conflictos históricos que involucraron a Rusia. Mencionó las invasiones napoleónicas y las dos guerras mundiales, y afirmó que detrás de esos episodios existieron intereses geopolíticos destinados a debilitar al país.



También atribuyó la crisis actual a decisiones de dirigentes nacionalistas ucranianos, una interpretación que forma parte del discurso del Kremlin y que es rechazada por el gobierno de Kiev.



Al referirse específicamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, evitó pedirles que entreguen las armas y formuló un llamado para que abandonen sus posiciones y se sumen a Rusia.



“Pasen a nuestro bando, porque también es el suyo. Pasen al bando que nos une, el lado correcto de la historia”, manifestó.







“La velocidad del pensamiento” por encima de los misiles



Otro de los intercambios giró en torno a la tecnología militar y el papel de la capacidad intelectual en los conflictos modernos. Kusturica le preguntó si en una guerra resulta más determinante la velocidad de los misiles o la fortaleza espiritual de una sociedad.



Putin respondió que el factor decisivo es la rapidez para analizar y reaccionar ante los acontecimientos.



“El vencedor es aquel que piensa mejor, que reacciona más rápidamente ante los acontecimientos y los retos”, sostuvo.



Además, afirmó que los cambios tecnológicos en el ámbito militar se producen a una velocidad extraordinaria y que los conocimientos científicos y matemáticos adquieren una importancia cada vez mayor.



El mandatario también aseguró que reza diariamente por Rusia y sus habitantes, y agradeció el respaldo que, según dijo, recibe de la población.







Una entrevista atravesada por la identidad rusa



La conversación concluyó con referencias al patriarca Kirill, a quien Putin describió como un intelectual y uno de los principales defensores de la patria. El presidente le deseó que conserve su energía y continúe cerca de la población.



Las declaraciones reflejan la visión que el Kremlin busca proyectar sobre Rusia: una potencia con una identidad histórica y religiosa propia, llamada a ocupar un lugar central en el escenario internacional.



Al mismo tiempo, la entrevista volvió a mostrar cómo Putin integra argumentos históricos, religiosos y geopolíticos para fundamentar su posición frente a Ucrania y las potencias occidentales, en medio de una guerra que continúa sin una solución diplomática definitiva.



