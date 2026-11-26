Estados Unidos presiona para avanzar hacia elecciones en Venezuela

Jueves, 26 de noviembre de 2026

Washington reclamó que se cumplan los acuerdos políticos, pidió liberar a los presos políticos y respaldó las reformas institucionales antes de nuevos comicios



Estados Unidos volvió a intervenir en el escenario político venezolano y reclamó al chavismo y a un sector de la oposición que cumplan los compromisos asumidos durante las negociaciones para avanzar hacia elecciones libres, justas y creíbles. Además, exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas.



El pronunciamiento del Departamento de Estado se conoció después del cierre de la cuarta ronda de conversaciones entre representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y una delegación opositora vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015.



Washington destacó los avances alcanzados en materia institucional, pero advirtió que los compromisos deben traducirse en garantías concretas para que todos los sectores políticos puedan participar de una futura competencia electoral.



“Alentamos a ambas partes a continuar implementando sus compromisos, garantizando la participación de todos los actores políticos y avanzando hacia elecciones creíbles”, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.





Las reformas institucionales que están sobre la mesa



Uno de los principales puntos de la negociación es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya independencia ha sido cuestionada por su cercanía con el chavismo.



El proceso de postulaciones para cubrir 32 cargos judiciales concluyó el 18 de noviembre y recibió más de 1.300 solicitudes, según los datos mencionados por Washington. La recomposición del máximo tribunal es considerada una de las condiciones institucionales para avanzar hacia una nueva etapa política.



Las delegaciones también acordaron revisar normas utilizadas para restringir derechos y perseguir a opositores. Entre ellas figura la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, cuya reforma debería concretarse antes de finalizar 2026.



Otro compromiso contempla modificar la legislación sobre partidos políticos, consultar a las distintas organizaciones, actualizar sus registros y establecer mecanismos para proteger el derecho a la participación electoral.



También se incluyó la revisión y regularización de concesiones de medios de comunicación, un asunto que forma parte de los reclamos por mayores garantías para la libertad de expresión.



Washington volvió a reclamar la liberación de presos políticos



Además del avance de las reformas, Estados Unidos insistió en que las autoridades venezolanas deben liberar de manera inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos.



El reclamo fue respaldado por la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera. La dirigente sostuvo que el proceso debe producir resultados concretos para las familias que esperan la liberación de sus allegados.



“Cada día de espera pesa más”, expresó Figuera al referirse a la situación de los detenidos.



La dirigente también remarcó que la transición debe ser conducida por los propios venezolanos y defendió la necesidad de construir un sistema judicial independiente y confiable.



María Corina Machado planteó una transición más amplia



Mientras las conversaciones formales avanzan con la participación de la delegación de Figuera, la líder opositora María Corina Machado mantiene una agenda política propia y no integra esa mesa de negociación.



Durante una actividad en la Universidad Central de Venezuela, Machado planteó una transición “sin rencor” y “sin venganza”, y sostuvo que la reconstrucción institucional no debe quedar limitada a acuerdos entre pequeños grupos de poder.



También propuso profundizar la cooperación con Estados Unidos en áreas como seguridad, energía, minería, comercio y migración, además de plantear cambios en el papel de las Fuerzas Armadas.



Por su parte, Delcy Rodríguez prometió avanzar hacia elecciones libres y justas, aunque todavía no anunció una fecha para los comicios. Su administración también impulsó modificaciones para abrir a la inversión privada sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico.



La próxima negociación comenzará el 10 de diciembre



Las delegaciones acordaron retomar las conversaciones el próximo 10 de diciembre, cuando comenzará el quinto ciclo de negociaciones. Durante el período entre rondas, los equipos mantienen contactos técnicos para avanzar en los compromisos pendientes.



Hasta el momento, no se anunció un calendario electoral ni se alcanzaron definiciones concretas sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral, otro de los organismos centrales para garantizar la transparencia de futuros comicios.



La administración de Donald Trump enmarca el proceso en una estrategia de tres etapas: estabilización, recuperación económica y reconciliación política. El objetivo declarado es alcanzar una transición democrática pacífica en Venezuela.



La próxima ronda será una instancia decisiva para comprobar si los acuerdos se traducen en cambios efectivos en el sistema judicial, las libertades políticas y las condiciones electorales. Mientras tanto, la presión de Washington se mantiene sobre las autoridades y los representantes opositores para que avancen en los compromisos asumidos.