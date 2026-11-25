El puente ecológico de USD 114 millones que busca proteger a los animales

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

La obra, respaldada por Leonardo DiCaprio, cruzará una autopista de ocho carriles para conectar hábitats y reducir atropellamientos de fauna silvestre.



California se prepara para inaugurar una de las obras de infraestructura ambiental más importantes de Estados Unidos: el Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un puente diseñado para que los animales puedan atravesar una autopista sin quedar expuestos al tránsito vehicular.



El proyecto se construye en Agoura Hills, a unos 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, y demandó una inversión estimada en 114 millones de dólares. Entre sus primeros colaboradores financieros estuvo el actor Leonardo DiCaprio, reconocido por su participación en iniciativas vinculadas con la conservación de la naturaleza.



La apertura oficial está prevista para el 2 de diciembre de 2026. Sin embargo, antes de su finalización ya se registró la presencia de coyotes en sectores de la estructura.



Una conexión natural sobre una autopista de ocho carriles



El puente permitirá conectar las montañas de Santa Mónica con otras áreas naturales ubicadas al norte de la autopista US 101, una vía que soporta un intenso flujo diario de vehículos.



La carretera constituye una barrera para numerosas especies que necesitan desplazarse para alimentarse, reproducirse y encontrar nuevos territorios. El aislamiento de las poblaciones puede afectar su diversidad genética y reducir sus posibilidades de supervivencia.



La estructura principal tendrá aproximadamente 76 metros de largo y 53 metros de ancho. Pasará por encima de ocho carriles de circulación y dos carriles de emergencia, con una superficie preparada para reproducir las condiciones del entorno natural.



El plan también incluye un segundo cruce sobre la cercana carretera de Agoura. En conjunto, las intervenciones y tareas de restauración ambiental abarcan más de cinco hectáreas.







Un puente cubierto de vegetación para atraer a la fauna



A diferencia de una construcción vial convencional, el cruce estará cubierto de tierra, árboles, arbustos y miles de plantas autóctonas. El objetivo es que los animales encuentren un ambiente similar al de los espacios naturales que utilizan habitualmente.



El diseño contempla, además, barreras para disminuir el ruido y la contaminación lumínica que genera el tránsito. También se instalarán cercos para orientar a la fauna hacia el paso elevado y evitar que los ejemplares ingresen directamente a la autopista.



Estas medidas buscan que especies sensibles a la actividad humana puedan utilizar el corredor con mayores condiciones de seguridad.







Pumas, coyotes y otras especies entre los beneficiados



El proyecto fue concebido para facilitar el desplazamiento de distintas especies del sur de California, entre ellas pumas y coyotes.



Uno de los principales problemas que intenta resolver es la fragmentación del hábitat: cuando una ruta divide un ecosistema, los animales pueden quedar aislados y tener dificultades para encontrar alimento, reproducirse o ampliar sus territorios.



Los cruces de fauna silvestre permiten recuperar conexiones entre áreas naturales y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de accidentes provocados por animales que intentan atravesar las carreteras.





La inversión y el respaldo de Leonardo DiCaprio



El presupuesto de la obra ronda los 114 millones de dólares. El costo aumentó respecto de las estimaciones iniciales, entre otros motivos, por el encarecimiento de los trabajos de construcción.



Leonardo DiCaprio fue uno de los primeros colaboradores financieros de la campaña que impulsó el proyecto. Su participación se enmarca en una trayectoria de apoyo a iniciativas ambientales y de protección de la biodiversidad.



La inauguración prevista para diciembre marcará el inicio de una nueva etapa para el corredor. A partir de entonces, investigadores y organizaciones podrán observar cómo utilizan la estructura las distintas especies y evaluar su aporte a la conservación de la fauna en una región atravesada por grandes vías de circulación.



