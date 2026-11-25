Un hackeo encendió las alarmas y alcanzó sistemas de inteligencia de la CIA

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

Una intrusión informática expuso información no clasificada de la CIA y otra agencia de inteligencia. Las autoridades confirmaron que los sistemas secretos no fueron afectados.



Un ciberataque contra sistemas de inteligencia de Estados Unidos puso en alerta a las autoridades de seguridad nacional. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) detectaron una vulneración informática que dejó expuesta información no clasificada utilizada para tareas de análisis e inteligencia.



El incidente afectó una red destinada a recopilar y procesar información procedente de fuentes abiertas. Se trata de plataformas que trabajan con datos disponibles públicamente en internet, redes sociales, imágenes satelitales comerciales y bases de datos privadas.



De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses y fuentes familiarizadas con el episodio, la intrusión ya fue resuelta. Sin embargo, todavía no se conoce con precisión qué información quedó comprometida ni quién estuvo detrás del ataque.







Qué información quedó expuesta



Los sistemas afectados son utilizados para desarrollar tareas de inteligencia de fuentes abiertas, una modalidad conocida internacionalmente como OSINT.



Este mecanismo permite a los organismos de seguridad reunir y cruzar información pública para identificar movimientos, tendencias y posibles amenazas. Aunque no trabaja necesariamente con documentos secretos, puede aportar datos relevantes para las investigaciones de inteligencia.



La preocupación de las autoridades pasa por determinar si los atacantes consiguieron acceder a información almacenada en esas plataformas y si pudieron obtener datos que, combinados con otras fuentes, representen un riesgo para la seguridad estadounidense.



Hasta el momento, no se difundió públicamente la identidad de los responsables ni el alcance completo de la vulneración.







Qué dijeron las autoridades estadounidenses



Desde la Oficina del Director de Inteligencia Nacional buscaron llevar tranquilidad respecto de las consecuencias del episodio.



Un funcionario de ese organismo aseguró que "no se han producido interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados".







La CIA, por su parte, evitó realizar comentarios públicos sobre el incidente.



La confirmación de que las redes clasificadas no fueron comprometidas constituye uno de los principales elementos del caso. No obstante, las autoridades todavía deben establecer qué datos fueron alcanzados y cómo se produjo el acceso no autorizado.







Una seguidilla de incidentes tecnológicos en Estados Unidos



El ciberataque se conoció en medio de una serie de episodios que afectaron la infraestructura tecnológica de organismos públicos y empresas estadounidenses.



Entre los antecedentes recientes aparecen intrusiones informáticas vinculadas con el FBI y el Departamento de Agricultura, además de problemas registrados en redes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).



También se produjeron interrupciones en servicios tecnológicos de gran alcance, entre ellas una suspensión de vuelos en todo el país durante varias horas por inconvenientes en los sistemas de comunicaciones y radar del control aéreo.



Sin embargo, las autoridades no confirmaron que todos estos episodios estén relacionados entre sí. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que no existen pruebas de una ofensiva informática coordinada contra distintos sectores del país.



La investigación sobre la vulneración de los sistemas de inteligencia continuará para determinar el origen del ataque, los datos potencialmente comprometidos y las posibles responsabilidades. El episodio volvió a poner bajo observación la seguridad de las redes gubernamentales, incluso aquellas que no almacenan información clasificada.