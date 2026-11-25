Argentina de talla baja goleó 5 a 1 a Brasil y clasificó a los cuartos de final

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

La selección albiceleste, que defiende el título en Marruecos, culminó la fase de grupos con puntaje ideal



La selección argentina de fútbol de talla baja derrotó 5-1 a Brasil en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Marruecos 2026 y cerró la instancia con un rendimiento perfecto, con tres victorias en tres partidos. El equipo albiceleste, que defiende el título obtenido en la primera edición del certamen que se realizó en 2023, se aseguró el primer puesto del Grupo 3 y avanzó a los cuartos de final con la mira puesta en el bicampeonato.



El clásico sudamericano, disputado este martes en Marruecos, tuvo a Lucas Deamigo como principal figura al marcar un póker de goles para la Argentina, que empezó perdiendo. El tanto restante lo anotó el misionero Martín Antúnez, capitán del plantel. Con el aplastante resultado ante Brasil, el combinado nacional cerró la fase de grupos con un saldo de 13 goles a favor y apenas dos en contra, sin derrotas en los tres encuentros disputados. “Ganamos el clásico. Nuestra Selección se quedó con una gran victoria frente a Brasil y sigue avanzando en el Mundial de Marruecos 2026. ¡Seguimos haciendo historia! Nuestra Selección ya está en cuartos de final", publicó la cuenta del equipo argentino en Instagram con una foto que enmarca el particular festejo: los jugadores alzaron la palma de su mano, mostrando los cinco dedos en señal a la cantidad de goles marcados.



Antes de enfrentar a Brasil, el seleccionado argentino había resuelto el debut con una goleada 5 a 0 ante Jordania. En la segunda presentación, superó 3 a 1 a Irak con una actuación destacada de Antúnez, autor de los tres goles del encuentro. Esos resultados le permitieron asegurar el pase a cuartos de final incluso antes de disputar el cierre de la fase de grupos, aunque el duelo ante la verdeamarela mantuvo su relevancia para definir la posición en la tabla del Grupo 3.



El combinado nacional llegó a Marruecos como campeón defensor del Mundial de Talla Baja, tras haberse consagrado en la primera edición del torneo, disputada en 2023. Con el primer puesto del grupo ya asegurado, el equipo espera ahora conocer a su rival de cuartos de final en la siguiente etapa de la competencia, en la que buscará dar un paso más hacia el bicampeonato.



El lunes, el evento tuvo un capítulo oscuro por una feroz pelea entre las selecciones de Colombia y Marruecos que interrumpió el partido que ambos equipos disputaron en Rabat. El conflicto se desató cuando jugadores colombianos festejaron el empate de cara a sus rivales, tras un tiro libre convertido sobre el final. La provocación derivó en empujones y luego en golpes de puño entre ambos planteles. Pese a la intervención inmediata de los cuerpos técnicos y los árbitros, la situación escaló al punto de que la policía debió ingresar al campo de juego para disolver la gresca, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.



El Mundial de Talla Baja reúne a 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos, en una fase inicial que llegó este martes a su última jornada. En el Grupo 1, Marruecos, anfitrión del torneo, terminó primero con siete puntos, seguido por Colombia, con cinco; ambos avanzaron a cuartos de final. En el Grupo 2, Bolivia terminó primera con puntaje perfecto (9 unidades) y segundo quedó México, con seis.