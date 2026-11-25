Siete testigos declararán sobre el accionar de Pérez y Caillava

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

El juicio por la desaparición de Loan Peña retoma hoy con testimonios de policías y vecinos. Uno de los ejes será la visita de Caillava al hospital durante la noche del 13 de junio de 2024.



El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudará hoy el debate por la desaparición de Loan Danilo Peña con la declaración de siete testigos convocados por la fiscalía. La audiencia tendrá entre sus principales puntos el análisis de los movimientos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava en el hospital de 9 de Julio durante las primeras horas posteriores a la desaparición del niño.



Los testimonios forman parte de la acusación que llevan adelante los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel contra los 17 imputados por los delitos de sustracción y ocultamiento del menor y entorpecimiento de la investigación.



La jornada también incluirá declaraciones de personas que participaron de los operativos de búsqueda, efectivos policiales y testigos vinculados con distintos episodios incorporados al expediente.



Quiénes son los siete testigos convocados



La lista de personas citadas para hoy incluye a:



Humberto Daniel Suárez: peón de Jorge Luciano Bertón, quien participó de las tareas de búsqueda.



Osvaldo Antonio Avena Mora: propietario del corralón El Ciclón, donde Bernardino Benítez aseguró haber comprado pilas para una linterna durante el operativo.





Osvaldo Atilio Avena: abogado y arrendatario del campo perteneciente a Laura Carlota Eliacópulos, donde fue encontrado el botín de Loan.





Viviana Fernández: comisaria de la Unidad Regional II de Seguridad Vial de Goya. Se comunicó con Walter Maciel durante la madrugada del 14 de junio de 2024 y recibió de él la información de que Loan había aparecido.





María Laura Silva: aspirante de Policía que intervino en la búsqueda y en las tareas de resguardo cuando encontraron el botín.





Fernando Sergio Fernández Gauna: sargento ayudante de la Policía provincial que estaba de guardia en la comisaría de 9 de Julio el día de la desaparición.



José Rosales: auxiliar de Inteligencia de la Policía Federal que examinó las grabaciones de las cámaras del hospital de 9 de Julio y los desplazamientos de Pérez y Caillava.



La visita de Caillava al hospital, bajo análisis



Uno de los testimonios que concentrará la atención será el de José Rosales, quien intervino en el análisis de las imágenes de seguridad del hospital Juan Romero de 9 de Julio.



El episodio investigado ocurrió durante la noche del 13 de junio de 2024, cuando Caillava concurrió al centro sanitario y explicó que necesitaba atención por un ataque de tos. Allí fue atendida por Alicia Axson, una enfermera que mantenía una relación de amistad con la exfuncionaria municipal y que incluso había participado como testigo en su casamiento con Pérez.



Sin embargo, aquella visita quedó rodeada de interrogantes por las circunstancias en las que se produjo. Otros testimonios incorporados a la causa pusieron en duda que la mujer hubiera presentado el cuadro de tos que manifestó.



Además, Axson declaró que Caillava le había comentado que quería recuperarse para viajar al día siguiente, ya que tenía previsto asistir a una consulta médica por una supuesta afección urinaria.



La investigación también estableció que posteriormente viajó a Corrientes y Chaco para realizarse consultas médicas. Según explicó la propia Caillava, tenía una sospecha de diagnóstico oncológico, situación que finalmente fue descartada por la profesional Cynthia Grimaldi.



Mañana declarará el exabogado de Laudelina



La actividad judicial continuará el jueves, cuando se espera la declaración de José Fernández Codazzi, quien fue el primer abogado de Laudelina Peña.



Su presentación tendrá especial relevancia porque será la primera vez que exponga su versión de los hechos ante el tribunal. Su testimonio se realizará junto con otras seis declaraciones previstas para esa jornada.



Codazzi había vuelto a quedar en el centro de la escena pública después de realizar declaraciones sobre el caso y afirmar que Loan habría sido atropellado.



Cómo seguirá el juicio por la desaparición de Loan



Después de las audiencias de esta semana, el cronograma contempla nuevas jornadas para los días 2 y 3 de diciembre.



Para entonces ya se habrá concretado el retiro efectivo del juez Fermín Ceroleni, cuya jubilación fue dispuesta mediante un decreto presidencial.



El tribunal también deberá reorganizar las fechas para recibir declaraciones que quedaron pendientes, entre ellas las del dirigente político y titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, y el periodista Alejandro Pueblas.



Además, el senador provincial Diego Pellegrini cuenta con un plazo de tres días para informar si aceptará declarar por escrito, mediante un pliego de preguntas, una posibilidad que le corresponde por su condición de legislador.



De esta manera, el juicio continuará con una agenda de testimonios que buscará profundizar distintos episodios de las primeras horas de la desaparición de Loan, mientras la fiscalía avanza con la presentación de pruebas para sostener las acusaciones contra los 17 imputados.