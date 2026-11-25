Corrientes se consolidó entre las provincias que más venden en el NEA

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

La provincia alcanzó ese volumen de ventas al exterior entre enero y octubre de 2026 y se ubicó segunda en el Nordeste, detrás de Misiones.



Las exportaciones de Corrientes sumaron 316 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2026, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la provincia se ubicó en el segundo lugar del Nordeste Argentino (NEA), detrás de Misiones, que registró ventas al exterior por US$ 448 millones.



Solamente en octubre, las operaciones correntinas alcanzaron los US$ 38 millones, mientras que el conjunto de las cuatro provincias de la región acumuló exportaciones por 120 millones de dólares durante ese mes.







Cómo quedó el ranking de exportaciones del NEA



Entre enero y octubre, las ventas externas de la región nordeste totalizaron US$ 1.056 millones. La distribución por provincia mostró una marcada diferencia entre los distritos:







Misiones: US$ 448 millones.





Corrientes: US$ 316 millones.





Chaco: US$ 242 millones.





Formosa: US$ 25 millones.





De esta manera, Corrientes concentró una parte importante de las exportaciones regionales y se mantuvo como el segundo distrito con mayor volumen de ventas internacionales en el período analizado.





Qué productos exportó Corrientes



El informe del INDEC también permite observar la composición de las exportaciones correntinas según el tipo de producto comercializado.



De los US$ 316 millones registrados entre enero y octubre, US$ 152 millones correspondieron a productos primarios, mientras que las manufacturas de origen agropecuario representaron US$ 123 millones.



Por otra parte, las manufacturas de origen industrial aportaron US$ 40 millones. Las tres categorías explican prácticamente la totalidad del monto informado para la provincia, con una diferencia de redondeo en los valores publicados.







El desempeño exportador de toda la región



En el acumulado de los diez primeros meses del año, el NEA registró US$ 448 millones en exportaciones de productos primarios, US$ 438 millones en manufacturas de origen agropecuario y US$ 170 millones en manufacturas de origen industrial.



Los números muestran el peso de las actividades vinculadas al sector agropecuario y a la producción primaria dentro de la estructura exportadora de las provincias del nordeste.



El resultado del comercio exterior argentino



A nivel nacional, octubre cerró con exportaciones por US$ 10.061 millones e importaciones por US$ 6.668 millones. En comparación con el mismo mes de 2025, las ventas externas crecieron un 26,4%, mientras que las compras al exterior registraron una caída del 6,7%.



El intercambio comercial, que contempla exportaciones e importaciones, alcanzó los US$ 16.729 millones, con una suba interanual del 10,7%. Como resultado, la balanza comercial presentó un superávit de US$ 3.394 millones.



En el acumulado de enero a octubre de 2026, las exportaciones argentinas de bienes llegaron a US$ 87.328 millones. Dentro de ese escenario, Corrientes aportó US$ 316 millones en ventas internacionales y el desempeño de los próximos meses permitirá observar cómo evoluciona su participación en el comercio exterior regional.



