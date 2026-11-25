Valdés llevará varios proyectos a la Legislatura Provincial

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

El gobernador convocó a sesiones extraordinarias para tratar un plan económico superior a los $4,8 billones y otras iniciativas sobre reservas naturales y el Corredor Belgrano.



El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Legislatura provincial a sesiones extraordinarias durante todo diciembre, con una agenda que tendrá como principal objetivo aprobar el Presupuesto 2027, una iniciativa que proyecta recursos y gastos por más de 4,8 billones de pesos.



La convocatoria quedó establecida mediante el Decreto N.º 2608, firmado el 19 de noviembre, que habilita el período legislativo entre el 1 y el 31 de diciembre. Además de la pauta económica del próximo ejercicio, el temario incorpora tres proyectos vinculados con la protección ambiental y la infraestructura urbana.



Presupuesto 2027: el principal desafío de la Legislatura



El proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el ejercicio 2027 será el asunto central de las extraordinarias.



La iniciativa establecerá el marco financiero con el que funcionará el Estado provincial durante el próximo año y definirá las previsiones de ingresos y las partidas destinadas a las distintas áreas de gobierno.



Su tratamiento en ambas cámaras será uno de los principales objetivos políticos e institucionales del Ejecutivo durante diciembre.







Los otros tres proyectos que se debatirán



El decreto también habilitó el tratamiento de tres iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial:



Reserva Natural en Monte Caseros: propone crear un área protegida en un inmueble ubicado en la zona de Mocoretá-Salto Grande.



Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales: establece un marco normativo para desarrollar instrumentos vinculados con la gestión y los mercados ambientales en la provincia.



Corredor Belgrano: plantea declarar de interés público provincial, ambiental y social este corredor de la ciudad de Corrientes, con objetivos relacionados con la seguridad vial, el ordenamiento territorial y la infraestructura.



De esta manera, la agenda extraordinaria combinará la discusión económica para 2027 con propuestas vinculadas al desarrollo urbano y la conservación ambiental.



La designación pendiente en el Superior Tribunal de Justicia



Un dato que también surge del temario oficial es la ausencia del pliego de Horacio Ortega para su eventual incorporación al Superior Tribunal de Justicia (STJ).



Su nombre fue propuesto para cubrir la vacante que dejó el juez Guillermo Semhan, quien presentó su renuncia para acceder al beneficio jubilatorio.



Por el momento, esa designación no fue incorporada entre los asuntos habilitados para las sesiones extraordinarias de diciembre.



Con esta convocatoria, el Ejecutivo provincial puso en marcha el último tramo de la actividad legislativa de 2026 con una agenda que tendrá al Presupuesto de más de $4,8 billones como principal discusión y que también definirá el avance de proyectos ambientales y de infraestructura para el próximo año.



