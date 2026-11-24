Un carguero chileno irá a Malvinas sin permiso argentino y crece la tensión diplomática

Martes, 24 de noviembre de 2026

El buque Danstar partirá desde Punta Arenas en diciembre. La empresa notificará su paso por aguas argentinas, pero invocará el derecho de navegación internacional.



La naviera chilena Easter Island confirmó que el carguero Danstar viajará desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas sin solicitar autorización previa al Gobierno argentino. La compañía anticipó que informará el tránsito por aguas bajo jurisdicción nacional y se amparará en el denominado derecho de paso inocente, una decisión que profundiza las diferencias entre Buenos Aires y Santiago.



El anuncio fue ratificado por Pablo Pacheco, gerente general de la empresa, luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, sostuviera que la embarcación necesita autorización para atravesar aguas argentinas con destino al archipiélago.



La travesía está prevista para la tercera o cuarta semana de diciembre, una vez que finalicen los trabajos de mantenimiento del buque en Punta Arenas. La ruta comercial estuvo suspendida desde 2011.







Qué transportará el buque y cuándo partirá



El Danstar llevará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, entre otros productos. La embarcación tiene capacidad para transportar más de 1.200 toneladas y busca establecer una conexión comercial periódica entre el sur de Chile y las islas.



La compañía tramitará los permisos de salida ante las autoridades marítimas chilenas y las autorizaciones portuarias necesarias para descargar en el archipiélago, bajo administración británica.



Actualmente, el carguero permanece en tareas de mantenimiento en las instalaciones de ASMAR Magallanes. Aunque inicialmente se había considerado el 17 de diciembre como fecha de partida, Pacheco explicó que el cronograma dependerá del avance de los trabajos técnicos.



La operación también contempla la coordinación con comerciantes y empresarios de las islas para organizar los pedidos, las compras en Chile y el posterior traslado de la mercadería.







La postura de la empresa y el reclamo argentino



Pacheco sostuvo que la naviera no considera necesario pedir autorización a la Argentina y afirmó que notificará el recorrido por aguas nacionales. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el buque sea detenido, respondió: “No debiese suceder”.



El empresario argumentó que existen acuerdos internacionales firmados por ambos países que respaldan la navegación y que fueron respetados durante años.



La posición de la compañía choca con la del canciller Pablo Quirno, quien reiteró que las embarcaciones que se dirigen a las Malvinas deben solicitar autorización argentina para atravesar aguas bajo jurisdicción nacional.



El Gobierno sostiene su postura en el Decreto 256/2010, que establece requisitos para los buques que realizan actividades vinculadas con las islas. La naviera, en cambio, invoca el derecho de paso inocente contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.







Chile también quedó atravesado por la discusión



La decisión de Easter Island recibió el respaldo de autoridades de la Región de Magallanes. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el diputado Alejandro Riquelme cuestionaron la exigencia argentina y defendieron la libertad de navegación.



Radonich sostuvo que el tránsito por el estrecho de Magallanes y las rutas marítimas hacia el Atlántico debe regirse por los acuerdos internacionales. Riquelme, por su parte, afirmó: “No corresponde exigir un permiso argentino por el solo hecho de navegar hacia las islas”.



Sin embargo, también surgieron diferencias dentro del propio oficialismo chileno. El vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, había señalado que la empresa debía gestionar la autorización exigida por la Argentina, una postura que generó cuestionamientos de legisladores de la región.



El debate involucra los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, además de las disposiciones internacionales sobre navegación marítima.



La preocupación argentina por el proyecto petrolero Sea Lion



Uno de los aspectos que agrega tensión al viaje es la posibilidad de que los suministros transportados por el Danstar terminen vinculados con el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por empresas que operan en las aguas circundantes a las Malvinas.



Desde la Argentina existe preocupación por cualquier actividad que pueda contribuir al desarrollo de la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía reclama el país.



Tanto la naviera como el Gobierno chileno rechazaron que el cargamento tenga como destino abastecer el emprendimiento petrolero. Pacheco aseguró que la empresa no mantiene reuniones ni acuerdos con las compañías involucradas en ese proyecto.



Mientras el Danstar completa su preparación en Punta Arenas, la controversia por los permisos de navegación mantiene abierto un frente diplomático entre ambos países. La travesía de diciembre pondrá a prueba las posiciones de Buenos Aires y Santiago sobre el tránsito marítimo hacia el archipiélago y el alcance de las normas que cada parte invoca.