Senesi donó dinero para la Selección Talla Baja Martes, 24 de noviembre de 2026 A pocos días de emprender el viaje, la delegación todavía necesitaba reunir los fondos para cubrir uno de los pasajes. Sin embargo, un gesto solidario de Marcos Senesi permitió completar el dinero y hacer realidad el viaje.



El defensor del Tottenham y su familia colaboraron para completar el dinero necesario para cubrir uno de los pasajes de la delegación. El seleccionado argentino, actual campeón del mundo, podrá viajar a Marruecos para defender su título. El correntino Facundo Rojas, capitán del equipo, expresó su agradecimiento.



El sueño de representar a la Argentina en el Mundial de Fútbol de Talla Baja, que se disputará en Marruecos este fin de semana, estuvo a punto de quedar condicionado por una dificultad económica. A pocos días de emprender el viaje, la delegación todavía necesitaba reunir los fondos para cubrir uno de los pasajes. Sin embargo, un gesto solidario de Marcos Senesi permitió completar el dinero y hacer realidad el viaje.



El defensor del Tottenham, junto a su familia, realizó una importante donación que permitió resolver el último obstáculo económico del plantel, que durante varias semanas había impulsado colectas y diferentes pedidos de colaboración.



Con el objetivo cumplido, la delegación partió desde el aeropuerto de Ezeiza, con escala en Madrid y destino final en Rabat, Marruecos.



Antes de viajar, los integrantes del seleccionado compartieron un video en sus redes sociales para agradecer a todas las personas que acompañaron la campaña solidaria, con un reconocimiento especial al futbolista argentino.



El agradecimiento de Facundo Rojas

El correntino Facundo Rojas, capitán de la Selección Argentina de Talla Baja y presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja, destacó especialmente el acompañamiento de Senesi y su familia.



«Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración», expresó.



Además, remarcó la emoción que significó recibir el respaldo de un integrante de la Selección Argentina Mayor: «Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad».



Desde las redes oficiales del equipo también agradecieron a quienes participaron de las iniciativas solidarias: «Cada aporte, cada gesto y cada palabra de aliento nos permitió llegar hasta acá». Y concluyeron con un mensaje que resume el sentimiento del plantel: «¡Este sueño también es de ustedes!».



El costado solidario de Marcos Senesi

No es la primera vez que el defensor tiene un gesto de estas características. Durante la última Copa del Mundo, Senesi también sorprendió a los trabajadores de 911 Envíos, una empresa de mensajería de Concordia, su ciudad natal.



La historia comenzó con un desafío en redes sociales. Los empleados buscaban alcanzar los 2.000 seguidores y conseguir que el futbolista comentara una publicación para que su jefe les comprara un televisor y pudieran disfrutar de los partidos de la Scaloneta.



Aunque no llegaron a cumplir completamente el objetivo, Senesi conoció la iniciativa y decidió enviarles el televisor por su cuenta.



La entrega se realizó de manera sorpresiva, con la colaboración de una inmobiliaria local. Los trabajadores compartieron su alegría y el futbolista respondió con humor: «Espero que les haya gustado el regalo que les envié. Ahora que el jefe se pague el asado».



Una vez más, el gesto de Senesi trascendió lo deportivo y se convirtió en un aporte concreto para que un grupo de deportistas argentinos pueda representar al país en una competencia internacional.



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A pocos días de emprender el viaje, la delegación todavía necesitaba reunir los fondos para cubrir uno de los pasajes. Sin embargo, un gesto solidario de Marcos Senesi permitió completar el dinero y hacer realidad el viaje.