Debut aplastante de la Argentina ante Jordania

Martes, 24 de noviembre de 2026

La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja debutó este domingo en el mundial de la categoría con una contundente victoria por 5 a 0 frente a Jordania.



La 2.ª Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 se disputa del 20 al 30 de noviembre de 2026 en Rabat (con sedes también en Kenitra), Marruecos, organizada junto a la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB), y hoy domingo 22 de noviembre la Selección Argentina debutó con una goleada 5-0 ante Jordania.



Los deportistas disputan el Mundial de Marruecos 2026 en Rabat (del 20 al 30 de noviembre) para defender el título obtenido en la primera edición del certamen en 2023. El deportista entrerriano Ángel Ielpo forma parte del plantel.



Argentina comparte zona con Jordania, Irak y Brasil, en un grupo en el cual clasifican los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos a cuartos de final.



“Comenzamos este sueño mundialista con el corazón lleno de ilusión y una victoria que nos llena de alegría! Detrás de este primer triunfo hay mucho esfuerzo, sacrificio y personas que hicieron posible que hoy estemos aquí”, expresaron desde el grupo.