Con un triplete de Antúnez Argentina ganó 3-1 a Irak

Martes, 24 de noviembre de 2026

La Albiceleste superó un duro planteo defensivo en la segunda fecha y aseguró su pase. Este martes jugará el clásico ante Brasil.



La Selección Argentina de fútbol de talla baja venció por 3 a 1 a Irak por la segunda fecha del certamen y aseguró su clasificación a la siguiente instancia. Con un contundente hat-trick de Martín Antúnez, el equipo albiceleste supo destrabar un encuentro mucho más cerrado que el del debut para meterse en la próxima ronda y llegar con tranquilidad al duelo de este martes frente a Brasil.



Para este compromiso, Argentina repitió la base y saltó a la cancha con Cristian "Sapito" Soto, Catriel Brassesco, Franco Chazarreta, Facundo Rojas, Martín Antúnez y Lucas Deamigo. A diferencia de lo ocurrido ante Jordania, el primer tiempo presentó menos situaciones claras para la Albiceleste, que se topó con un rival mucho más defensivo y con tres jugadores escoltando constantemente el arco iraquí. Sin embargo, sobre el cierre de esa etapa inicial, Antúnez rompió el cero para irse al descanso 1-0 arriba.



En el complemento, Irak se mostró más firme y logró generar posibilidades de peligro. A pesar de ese avance rival, Argentina golpeó nuevamente: tras una gran asistencia del capitán y número 10, Facundo Rojas, Antúnez convirtió el segundo tanto. A partir de allí, el seleccionado nacional volvió a imponer su superioridad y acumuló varios remates al arco.



El tramo final tuvo suspenso. En los últimos cinco minutos, Irak insistió hasta conseguir un penal que Cristian "Sapito" Soto no pudo contener, logrando así el descuento (2-1). No obstante, la reacción argentina fue inmediata: tras sacar del medio y armar una gran jugada colectiva, Martín Antúnez selló su triplete personal y el 3-1 definitivo.



Con el pasaje asegurado a la próxima instancia, la Selección Argentina cerrará la fase inicial disputando el clásico sudamericano ante Brasil, programado para este martes a las 15:00.



