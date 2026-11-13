El valor cultural y religioso del chamamé: una reflexión de la dimensión humana y espiritual

Viernes, 13 de noviembre de 2026

El padre Antonio, sacerdote y músico correntino, llevó el chamamé a la previa de la misa del Papa León XVI. Una expresión de fe e identidad cultural. Un espacio que hizo sonar una melodía, que llegó a los oídos de muchas personas por primera vez.



GL-



En comunicación con Cadena de Radios, el sacerdote y músico correntino recordó la experiencia de participar con el chamamé en la animación previa a una misa con el Papa. También reflexionó sobre la cercanía de Su Santidad con la gente y el valor de la música correntina como expresión de fe e identidad cultural.



El padre Antonio Rossi compartió en comunicación con Cadena de Radios sus vivencias durante una experiencia que reunió la fe, la música y la identidad cultural correntina: llevar el chamamé a Buenos Aires en el marco de un encuentro con el Papa.



Durante la entrevista, el sacerdote recordó que la participación musical tuvo lugar a las 8.30, como parte de la animación previa a la celebración de la misa. En ese contexto, destacó la emoción de compartir los ritmos y las expresiones culturales de Corrientes ante una multitud.



Rossi también reflexionó sobre los distintos modos de vivir una experiencia de estas características, tanto desde su formación y misión sacerdotal como desde su faceta artística. En ese sentido, hizo referencia a la cercanía del Papa con la gente, especialmente a sus gestos de ternura hacia los niños y los bebés que se acercaban para recibir su bendición.



El sacerdote señaló que esas imágenes, que recorrieron el mundo a través de las redes sociales, reflejan una dimensión profundamente humana de Su Santidad: su capacidad de transmitir tranquilidad, afecto y cercanía incluso en medio de encuentros multitudinarios.



Otro de los aspectos destacados de la charla fue el aporte del chamamé a la expresión religiosa. Rossi puso en valor la posibilidad de celebrar la fe a través de los ritmos propios de la región y mencionó la particularidad de la misa correntina, donde los géneros musicales locales permiten transmitir los sentimientos religiosos desde una identidad cultural propia.



Asimismo, resaltó las distintas maneras de nombrar y acercarse a la Virgen María a través de las letras y las expresiones populares, como una muestra de la riqueza cultural y espiritual de Corrientes.



Finalmente, el padre Antonio Rossi expresó su agradecimiento por la oportunidad de llevar el chamamé a Buenos Aires y destacó la recepción que tuvo entre el público, señalando el interés que despertó la música correntina a nivel nacional.



La experiencia volvió a poner de manifiesto la importancia del chamamé, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y su capacidad de trascender los escenarios musicales para convertirse también en una forma de expresar la fe, la historia y la identidad de todo un pueblo.

