Dan $20 millones para hallar al terrorista que escapó de la prisión domiciliaria

Viernes, 13 de noviembre de 2026

El Gobierno busca localizar a Leonardo Bertulazzi, condenado en Italia a 27 años de prisión. La Justicia ordenó nuevos allanamientos.

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita encontrar a Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas que escapó de un departamento del barrio porteño de San Telmo mientras cumplía arresto domiciliario.



La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026. Las personas que puedan brindar datos sobre su paradero tendrán garantizada la reserva de identidad y podrán comunicarse gratuitamente con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134.



Mientras continúa la búsqueda, la jueza federal María Romilda Servini ordenó allanamientos en domicilios y lugares vinculados con personas que podrían aportar información sobre el prófugo.





Investigan si recibió ayuda para concretar la fuga



Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si Bertulazzi contó con colaboración externa para abandonar el inmueble ubicado en la calle Defensa al 600.



Los investigadores buscan reconstruir cómo consiguió salir del edificio desde un quinto piso y alejarse sin que los efectivos encargados de su custodia advirtieran inmediatamente la maniobra.



El italiano estaba bajo vigilancia de la Policía Federal Argentina y llevaba una tobillera electrónica monitoreada por el Servicio Penitenciario Federal.



Su ausencia fue detectada durante un cambio de guardia, en la mañana del martes 10 de noviembre. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda y se emitió una orden de captura urgente.







La maniobra con la tobillera electrónica



Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la forma en que quedó el dispositivo de monitoreo dentro del departamento.



La tobillera apareció envuelta en carne de cerdo, rodeada por elementos que incluían un tensiómetro y conectada a un tubo. La hipótesis es que el mecanismo permitió mantener una señal que demoró la detección de la fuga.



De acuerdo con la reconstrucción difundida durante la investigación, Bertulazzi habría utilizado grasa sobre la pierna para facilitar la extracción del dispositivo y luego habría armado un sistema destinado a simular su funcionamiento.



Al explicar el posible engaño, el periodista Rodrigo Alegre sostuvo: “Creemos que siguió dando el pulso y no alertó al Servicio Penitenciario Federal”.



Además, trascendió que el italiano ya había intentado desprenderse de la tobillera aproximadamente dos semanas antes. En aquella oportunidad, el sistema detectó la irregularidad y activó una alarma.



Después de ese episodio, la Policía Federal había solicitado que fuera trasladado a una cárcel o dependencia policial. Sin embargo, el pedido no se concretó y continuó bajo arresto domiciliario.







Una mochila con peluca y elementos para cambiar su apariencia



Otro dato incorporado a la investigación es el hallazgo de una mochila que Bertulazzi habría perdido durante la fuga. En su interior había una peluca, maquillaje y prendas de vestir.



Los investigadores también analizan las imágenes de una cámara de seguridad privada que registró parte de sus movimientos y podría resultar determinante para establecer el recorrido que realizó después de abandonar el departamento.



La fuga ocurrió alrededor de las 6 del martes, en un momento en que buena parte de los recursos policiales estaban concentrados en el operativo de seguridad relacionado con la visita del papa León XIV.



La Policía Federal también secuestró el teléfono celular de Betina Köpcke, pareja del prófugo y de nacionalidad alemana, que convivía con él. Durante los procedimientos se encontró además una agenda con numerosos contactos telefónicos de Argentina, España e Italia.







Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué lo reclama Italia



Bertulazzi nació en Verona y perteneció a las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos episodios de violencia política en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.



La Justicia italiana lo condenó a una pena unificada de 27 años de prisión por delitos vinculados con la pertenencia a una organización armada, secuestro agravado, robos, tenencia de armas y explosivos y fabricación de artefactos incendiarios.



Entre los hechos por los que recibió condena se encuentra el secuestro del empresario naval Pietro Costa, ocurrido en 1977. La víctima permaneció cautiva hasta marzo de ese año y recuperó la libertad después del pago de un rescate.



La extradición quedó pendiente por una discusión judicial



Bertulazzi llegó a la Argentina a comienzos de la década de 2000. Después de una primera detención a pedido de Italia, obtuvo en 2004 el estatus de refugiado político, condición que le permitió permanecer en el país durante aproximadamente dos décadas.



En agosto de 2024, esa protección fue revocada y volvió a quedar detenido por el requerimiento internacional de las autoridades italianas.



En julio de 2025, la Corte Suprema avaló su extradición. Sin embargo, las discusiones judiciales posteriores sobre la validez de la revocación del refugio dejaron pendiente su entrega a Italia.



Ahora, con una recompensa de $20 millones y nuevos procedimientos ordenados por la Justicia, la investigación busca establecer cómo se organizó la fuga, si hubo colaboradores y dónde permanece oculto el exintegrante de las Brigadas Rojas.