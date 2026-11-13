Una familia necesitó casi $1,7 millones para cubrir sus gastos básicos en octubre

Viernes, 13 de noviembre de 2026

La canasta básica total subió 3,5% y superó a la inflación mensual. El INDEC actualizó los ingresos mínimos para no caer en la pobreza. Una persona requirió $546.925,70.



El costo de vida volvió a presionar sobre los ingresos de los hogares argentinos. En octubre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.690.000,41 para cubrir sus gastos básicos y mantenerse por encima de la línea de pobreza, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



La Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 3,5% respecto de septiembre. Se trató de la mayor variación mensual desde enero y superó en 1,3 puntos porcentuales a la inflación general, que fue del 2,2% durante el mismo período.



Además, el indicador acumuló un aumento del 29,1% entre enero y octubre y una suba interanual del 39,2%, reflejando el encarecimiento de los bienes y servicios indispensables para sostener un hogar.



Cuánto necesitó cada familia para no ser pobre



Los valores difundidos por el organismo estadístico muestran que el ingreso mínimo necesario varía de acuerdo con la cantidad de integrantes y la composición de cada hogar.



Para octubre, los montos de referencia fueron los siguientes:



Una persona: $546.925,70.



Un hogar de tres integrantes: $1.345.437,22.



Una familia de cuatro integrantes: $1.690.000,41.



Un hogar de cinco personas: $1.777.508,52.





En el caso de la familia tipo de cuatro integrantes, el cálculo contempla a un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis años y una hija de ocho.



La Canasta Básica Total incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales, como transporte, vestimenta y gastos vinculados con la vivienda. Cuando los ingresos de un hogar no alcanzan ese valor, se considera que sus integrantes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.



La canasta alimentaria también registró una fuerte suba



El informe del INDEC también reflejó un incremento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades nutricionales indispensables y no caer en la indigencia.



Este indicador aumentó un 3,1% en octubre, su mayor variación mensual desde febrero. Para una familia de cuatro integrantes, el costo llegó a $761.261,45.



En los primeros diez meses de 2026, la canasta alimentaria acumuló un incremento del 29,1%, mientras que la comparación con octubre del año pasado arrojó una suba del 39,9%.



Los ingresos mínimos para evitar la indigencia también variaron según la composición familiar:



Una persona: $246.362,93.



Una familia de tres integrantes: $606.052,81.



Un hogar de cuatro personas: $761.261,45.



Una familia de cinco integrantes: $800.679,52.



Las canastas aumentaron más que la inflación general



Uno de los datos más relevantes del relevamiento es que tanto la Canasta Básica Total como la Alimentaria avanzaron por encima del índice general de precios durante octubre.



Mientras la CBT subió 3,5% y la CBA aumentó 3,1%, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 2%.



La diferencia también se observó en la evolución acumulada. Entre enero y octubre, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 27%, por debajo del 29,1% registrado por ambas canastas.



En términos interanuales, ese rubro acumuló un incremento del 34,6%, frente al 39,2% de la CBT y el 39,9% de la CBA.



Los nuevos valores establecen las referencias oficiales que se utilizarán para medir la pobreza y la indigencia correspondientes a octubre. El próximo informe permitirá conocer cómo evolucionaron estos indicadores y qué ingresos necesitaron los hogares argentinos para afrontar el costo de sus necesidades esenciales.



