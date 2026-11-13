De combatir en Ucrania a trabajar para narcos: cayó un peligroso delincuente

Viernes, 13 de noviembre de 2026

Luiz André dos Santos Souza, alias “Predador”, fue detenido en Río de Janeiro tras regresar del frente ucraniano y sumarse a una banda narco.



La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo a un hombre de 26 años que tiene antecedentes por narcotráfico y que, después de combatir durante cinco meses en la guerra entre Rusia y Ucrania, regresó a Brasil para incorporarse al dispositivo de seguridad de una de las principales organizaciones criminales de la ciudad.



El detenido fue identificado como Luiz André dos Santos Souza, conocido con el alias de “Predador”. Integraba el Terceiro Comando Puro (TCP), una estructura dedicada al narcotráfico que mantiene el control de distintas comunidades de Río de Janeiro.



El arresto se concretó en las últimas horas en una favela de la zona norte de la ciudad, luego de una investigación de inteligencia y tareas de seguimiento realizadas por agentes de la Policía Interestatal (Polinter).



Tenía una condena pendiente por narcotráfico

Sobre Souza pesaba una orden de captura emitida por el Segundo Juzgado de Japeri, a raíz de una condena por tráfico de drogas y asociación para el narcotráfico.



De acuerdo con la investigación, todavía debía cumplir nueve años y seis meses de prisión. Sin embargo, antes de quedar nuevamente bajo la órbita de las autoridades brasileñas, había viajado al territorio ucraniano para participar de los enfrentamientos contra las fuerzas rusas.



Los investigadores establecieron que permaneció en la zona de guerra entre febrero y julio de 2026. Durante ese período integró un grupo de ataque compuesto por voluntarios extranjeros que combatían en defensa del territorio ucraniano.



Cuánto cobraba por participar en la guerra



Por su participación en el conflicto armado, el brasileño recibía una remuneración mensual de aproximadamente 12.000 reales, equivalente a unos 2.100 dólares.



Según las pesquisas, durante su permanencia en Ucrania adquirió experiencia en operaciones de combate y formación táctica en primera línea.



Al regresar a Brasil, en lugar de retomar una vida alejada del delito, se incorporó al esquema de protección de los principales referentes del TCP en Vila Pinheiro, una comunidad ubicada dentro del Complexo da Maré.



Este conjunto de favelas constituye uno de los territorios bajo influencia de la organización criminal en Río de Janeiro.





Las fotografías y los videos que lo vincularon con Ucrania



Durante las tareas de investigación, los agentes reunieron distintos elementos que permitieron reconstruir parte de su actividad en el frente de batalla.



Entre las pruebas apareció una fotografía en la que Souza sostiene una bandera vinculada a Jartia, un batallón de voluntarios de la Guardia Nacional de Ucrania que dispone de un sistema de reclutamiento abierto por internet.



También encontraron videos en los que aparece participando de entrenamientos militares, vestido con un uniforme que lleva la bandera ucraniana.



En otras imágenes, tomadas aparentemente dentro de un alojamiento militar, se lo observa posando con dos ametralladoras ligeras que serían del modelo soviético PKM.



El regreso a Río y su incorporación a una organización criminal



Una vez que volvió a Brasil, los investigadores comenzaron a seguir sus movimientos hasta determinar su vinculación con el entorno de los principales jefes del Terceiro Comando Puro.



El seguimiento permitió localizarlo en una favela de la zona norte de Río de Janeiro, donde finalmente fue detenido.



El caso expone el recorrido de un condenado por narcotráfico que viajó al exterior para participar de una guerra internacional y que, tras regresar a su país, volvió a integrarse a una estructura criminal.



La detención permitirá avanzar con el cumplimiento de la condena pendiente, mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las conexiones de la organización y el papel que desempeñaba Souza dentro de su esquema de seguridad.