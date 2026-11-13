El Pentágono premió al militar que exigió respeto frente a una tumba histórica

Viernes, 13 de noviembre de 2026

Pete Hegseth distinguió al centinela Thomas Iglesias tras el cruce con su comitiva durante un acto oficial en Arlington.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, condecoró al soldado Thomas Iglesias, quien protagonizó un episodio durante las ceremonias del Día de los Veteranos al exigir silencio y respeto a los integrantes de la comitiva del funcionario frente a la Tumba del Soldado Desconocido.



La distinción se realizó en el Pentágono, apenas un día después del incidente ocurrido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. El militar recibió la Medalla de Encomio del Servicio Conjunto por su desempeño en el cumplimiento de sus funciones.



El reconocimiento tuvo una particular repercusión porque Iglesias había llamado la atención al grupo que acompañaba a Hegseth cuando se escucharon risas mientras se retiraban del monumento.







El momento que quedó registrado en video



El episodio ocurrió el miércoles 11 de noviembre, después de la ceremonia oficial por el Día de los Veteranos. Hegseth había participado de una visita al monumento junto con su esposa, Jennifer, su jefe de gabinete, Ricky Buria, el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal Tami Radabaugh.



Cuando el grupo descendía por las escalinatas, se escucharon risas. Ante esa situación, Iglesias interrumpió su marcha, se dio vuelta y lanzó una advertencia dirigida a los visitantes.



“Todos los visitantes mantendrán un ambiente de silencio y respeto en todo momento”, expresó el centinela.



La escena fue registrada en un video difundido por CNN. Sin embargo, las imágenes no permiten determinar quiénes se rieron ni establecer si el propio secretario de Defensa intervino durante el episodio.







La respuesta de Hegseth y el respaldo del Pentágono



Un día después del incidente, Hegseth recibió a integrantes del Tercer Regimiento de Infantería, conocido como la Vieja Guardia, y colocó personalmente la medalla en el uniforme de Iglesias.



La distinción reconoce su actuación durante el servicio del 11 de noviembre en la Tumba del Soldado Desconocido.



Posteriormente, el funcionario compartió fotografías del encuentro en la red social X y acompañó la publicación con un mensaje de respaldo al personal militar.



“Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista. Sigan adelante, patriotas”, escribió.



El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, también había defendido la intervención del centinela pocas horas después del episodio.



“Mientras conmemorábamos este día solemne, un soldado recordó a todos, de forma correcta y respetuosa, que debían mantener el decoro”, señaló en un comunicado.







La función de los centinelas en Arlington



La intervención de Iglesias forma parte de las responsabilidades habituales de quienes custodian el monumento. Los integrantes de la Vieja Guardia tienen a su cargo la vigilancia permanente del lugar, las 24 horas del día y bajo cualquier condición climática.



El sargento Chadwick Winget, quien integró ese regimiento, explicó en una entrevista con el Ejército realizada en 2022 que los centinelas suelen llamar la atención a los visitantes dos o tres veces por jornada cuando consideran que no se respetan las normas de comportamiento.



La Tumba del Soldado Desconocido rinde homenaje a militares estadounidenses fallecidos en distintas guerras cuyos restos no pudieron ser identificados. El primer entierro se realizó el 11 de noviembre de 1921 y, desde entonces, el monumento se convirtió en uno de los principales escenarios de las conmemoraciones militares del país.







Una semana complicada para el secretario de Defensa



La condecoración también se produjo en un momento de presión política para Hegseth. La Cámara de Representantes votó el martes 211 a 204 para enviar a la Comisión Judicial ocho artículos de juicio político impulsados por el legislador republicano Thomas Massie.



Las acusaciones apuntan a que el secretario habría dirigido operaciones militares sin autorización del Congreso en distintos escenarios internacionales, entre ellos Irán, Yemen, Venezuela y el Caribe.



El traslado de la iniciativa a comisión dejó el procedimiento sin continuidad durante el actual período legislativo. Para avanzar con una eventual acusación formal se necesita una mayoría simple en la Cámara de Representantes, mientras que una condena en el Senado requiere dos tercios de los votos.



El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, respaldó la posibilidad de destituir al funcionario y, tras la votación, advirtió que esto “es solo el comienzo”.



Con el cambio de composición del Congreso previsto para enero, cualquier nuevo intento de avanzar contra Hegseth deberá volver a presentarse. Mientras tanto, el reconocimiento al centinela Iglesias sumó un nuevo capítulo a una semana marcada por la controversia política y la atención pública sobre el secretario de Defensa.



