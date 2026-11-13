Cinco alimentos aumentaron más del 20% en octubre y algunos triplicaron su precio

Viernes, 13 de noviembre de 2026

La cebolla, la papa, el limón, la batata y el zapallo anco encabezaron las subas, mientras nueve productos bajaron de precio.



Los precios de los alimentos mostraron fuertes diferencias durante octubre. Aunque el rubro registró un incremento promedio del 2%, cinco productos de consumo habitual tuvieron aumentos superiores al 20% en apenas un mes, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



El comportamiento también dejó en evidencia el fuerte encarecimiento acumulado de algunas verduras durante los últimos doce meses. Cuatro productos duplicaron o incluso superaron ampliamente su valor respecto de octubre de 2025.



Las verduras concentraron los mayores aumentos



La cebolla registró una suba mensual del 25,2% y el kilo pasó de $2.696,23 a $3.375,94. La papa, por su parte, aumentó un 24,4%, con un precio que avanzó de $2.201,11 a $2.737,14.



En el caso del limón, el incremento llegó al 21,6%, al pasar de $1.501,99 a $1.826,57 por kilo. La batata tuvo la misma variación porcentual y alcanzó los $3.072,60, frente a los $2.527,10 que costaba en septiembre.



El zapallo anco encabezó el ranking mensual, con un salto del 58,2%. Su precio por kilo pasó de $2.816,26 a $4.454,89, lo que representó un incremento superior a los $1.600 en un solo mes.



Estos movimientos contrastaron con el resto de los alimentos relevados, ya que ningún otro producto alcanzó una suba mensual del 5%.



Qué pasó con el café, la leche, los huevos y la carne



Entre los productos que tuvieron aumentos más moderados se destacaron el café molido, con un 4,9%; el arroz blanco simple, con un 4,8%; los huevos de gallina, con un 4,6%; y la leche en polvo entera, con un 4,5%.



El pan de mesa completó los principales incrementos, con una variación del 4,1% durante octubre.



En las carnes vacunas, el comportamiento fue más estable. El cuadril no registró cambios, mientras que el asado aumentó un 0,7% y la carne picada común tuvo una suba del 0,6%.



Cuatro verduras duplicaron o triplicaron su valor en un año



La comparación interanual mostró diferencias todavía más pronunciadas. El zapallo anco acumuló un incremento del 349,4% y pasó de $991,28 por kilo en octubre de 2025 a $4.454,89 en el mismo mes de 2026.



La cebolla registró una suba del 266%, al pasar de $922,48 a $3.375,94. La papa también tuvo un aumento muy significativo, del 230,2%, con un valor que avanzó de $829,02 a $2.737,14.



La batata completó el grupo de los productos que duplicaron su precio en doce meses. Su incremento interanual fue del 105%, con un kilo que pasó de $1.498,72 a $3.072,60.



Fuera de las verduras, los mayores aumentos anuales correspondieron a las hamburguesas congeladas, con un 52,3%; la carne picada común, con un 47,2%; el cuadril, con un 45%; y el asado, con un 44%.



En el otro extremo, los huevos de gallina acumularon una suba de apenas el 1,8% y el pan de mesa, del 3%.



Nueve alimentos bajaron de precio durante octubre



El relevamiento también identificó productos que registraron reducciones respecto de septiembre. La mayor caída correspondió al tomate redondo, cuyo precio descendió un 11%: el kilo pasó de $4.038,58 a $3.594,70.



La banana bajó un 8,4%, la lechuga retrocedió un 3,7% y la naranja tuvo una reducción del 3,6%. También disminuyeron el pollo entero (1,1%), la paleta (0,7%), la nalga (0,4%), las galletitas dulces envasadas sin relleno (0,4%) y el jamón cocido (0,3%).



La comparación anual dejó un dato particular: el limón fue el alimento que más redujo su precio frente a octubre de 2025, con una caída del 23,1%, pese al fuerte aumento que tuvo durante el último mes. La banana también mostró una leve baja interanual del 0,4%.



Las variaciones reflejan la volatilidad que caracteriza a los productos frescos, cuyos valores dependen de factores como la estacionalidad, las condiciones climáticas, las cosechas y la disponibilidad de mercadería. En los próximos relevamientos se podrá observar si los fuertes incrementos de algunas verduras se sostienen o si se producen correcciones en sus precios.