Mantienen sin luz a los inundados por el riesgo de electrocución

Viernes, 13 de noviembre de 2026

La DPEC y otros organismos continúan con un operativo de emergencia para distribuir agua potable mientras persisten las inundaciones



Los barrios afectados por la crecida del rio, continúan sin suministro eléctrico por razones de seguridad. La presencia de agua en distintos sectores impide avanzar con la reconexión del servicio, ante el peligro de que se produzcan descargas eléctricas que pongan en riesgo la vida de los vecinos.



En paralelo, se intensificó la asistencia a las familias damnificadas mediante un operativo coordinado para garantizar el acceso al agua potable.



Operativo conjunto para abastecer de agua a los vecinos



Los trabajos se desarrollan de manera articulada entre la Dirección Provincial de Energía (DPEC), la Municipalidad, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y Bomberos.



El objetivo principal es asegurar el abastecimiento de agua potable en los sectores que permanecen afectados por los anegamientos, mientras los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas comprometidas.



La distribución de agua forma parte de las acciones prioritarias para atender las necesidades de los vecinos, especialmente en aquellos lugares donde las consecuencias de las precipitaciones dificultan el acceso a servicios esenciales.



Por qué todavía no pueden restablecer la electricidad



En cuanto al suministro eléctrico, los equipos técnicos mantienen la interrupción preventiva debido a que todavía hay sectores con presencia de agua.



Desde el operativo advirtieron que intentar restablecer la energía en estas condiciones implicaría un riesgo crítico de electrocución. Por ese motivo, la reconexión deberá esperar hasta que estén dadas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la población.



La medida busca evitar accidentes y preservar la integridad física de quienes viven en las zonas inundadas.



Cuándo podría volver el servicio eléctrico



Por el momento, no se informó una fecha ni un horario para la restitución de la electricidad. La decisión dependerá de la evolución de los anegamientos y de las evaluaciones que realicen los equipos técnicos.



Mientras continúe la presencia de agua, se mantendrá el corte preventivo y los organismos involucrados seguirán con la asistencia hídrica y el monitoreo de los barrios afectados.







