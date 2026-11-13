La Nación evaluó el sistema de prevención ante posibles inundaciones por El Niño

Viernes, 13 de noviembre de 2026

Karina Milei y Diego Santilli recorrieron el Centro de Operaciones junto al gobernador Juan Pablo Valdés para conocer los recursos disponibles ante emergencias climáticas.



Funcionarios del Gobierno nacional visitaron el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para interiorizarse sobre las medidas de prevención frente al posible impacto del fenómeno climático El Niño. La actividad se realizó junto al gobernador Juan Pablo Valdés.



La comitiva estuvo encabezada por Karina Milei e integrada por el ministro del Interior, Diego Santilli. Durante la recorrida, las autoridades conocieron los sistemas de monitoreo, las nuevas herramientas tecnológicas y las obras hídricas destinadas a reducir los riesgos de inundaciones.







Tecnología, monitoreo y obras para anticiparse a las lluvias



Durante la presentación, Valdés explicó el funcionamiento del centro y detalló las inversiones realizadas para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.



“Les presentamos cómo funciona el Centro de Monitoreo, la nueva tecnología que incorporamos, los sistemas y las obras hídricas que realizamos para anticiparnos a la emergencia”, expresó el mandatario provincial.



Además, destacó la importancia de la coordinación entre las distintas jurisdicciones para enfrentar los episodios de lluvias intensas y posibles anegamientos.



“Trabajamos juntos porque hoy, nuestra prioridad es actuar frente a las lluvias e inundaciones”, remarcó.







La prevención ante el posible impacto de El Niño



La visita se enmarcó en las acciones preventivas impulsadas por la Agencia Federal de Emergencias frente a los posibles efectos de El Niño, un fenómeno climático que puede modificar los patrones de precipitaciones y aumentar el riesgo de inundaciones en distintas regiones del país.



En ese contexto, el COE cumple un papel central en el seguimiento de las condiciones meteorológicas, la coordinación de los organismos de emergencia y la planificación de respuestas ante contingencias.







Coordinación entre Nación y la Provincia



El encuentro permitió mostrar los recursos técnicos y las obras disponibles para afrontar eventuales emergencias hídricas, en un escenario en el que la preparación anticipada resulta fundamental.



La continuidad del trabajo conjunto entre Nación y la Provincia será determinante para fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la asistencia a las localidades afectadas y reducir el impacto de posibles inundaciones durante los próximos meses.



