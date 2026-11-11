Argentina terminó su defensa en el Tribunal del Mar: pidió que se frene el proyecto Sea Lion

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

La segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo definirá la factibilidad de que el organismo emita una medida provisional para paralizar el proyecto petrolero Sea Lion. Llamó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales.



La Argentina finalizó su alegato en la segunda audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la sede de Hamburgo, donde ratificó su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, y llamó a las autoridades británicas a reanudar las negociaciones bilaterales.



Tras el choque de posiciones que se registraron ayer, el cierre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. Entre otros puntos, sostuvo que cuatro condiciones quedaron demostradas a lo largo de las audiencias: la competencia prima facie del Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la plausibilidad de los derechos argentinos en disputa, el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a esos derechos (la soberanía de los recursos naturales) y la urgencia que justifica la intervención de ITLOS antes de que el tribunal arbitral esté constituido.



El embajador sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.



Antes de retirarse, Oyarzabal reafirmó la disposición de Argentina a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido y a celebrar arreglos provisionales de carácter práctico mientras la controversia permanezca sin resolver. A su vez, reservó el tramo final de su intervención para cuestionar de forma explícita el comportamiento del equipo británico durante el proceso. En este punto, señaló que el Reino Unido optó por no presentar una memoria escrita en plazo, que intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada de audiencias y que excedió el tiempo asignado por más de quince minutos. Advirtió además que las declaraciones testimoniales presentadas por Londres eran, en rigor, alegatos de personas con un interés directo en el resultado del caso, y no prueba de hechos.



Ante la posibilidad de que el equipo británico introdujera argumentos nuevos en su turno de réplica vespertino, Oyarzábal se reservó el derecho de solicitar autorización al Tribunal para responder por escrito, dado que Argentina ya no tendría oportunidad de hacerlo oralmente.



Tras esta segunda ronda de audiencias, el tribunal deberá emitir su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.



La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.



El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires con atención y entusiasmo y, según supo Infobae, ayer compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Un importante especialista, con nexos en la Cancillería, analizó la jornada de ayer: “El Reino Unido para mí se dedicó a embarrar la cancha y generar caos. Y esto es una estrategia tan antigua como el arte de la guerra de Sun Tzu. Jurídicamente no han tirado nada que nosotros no hayamos previsto”.



Además de Oyarzabal, la delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.



Los cinco ejes que dividen a Argentina y el Reino Unido

La primera jornada dejó en claro que el enfrentamiento entre ambos países no se reduce -únicamente- a la disputa de soberanía. Hay cinco puntos concretos en los que las posiciones son irreconciliables.



1. Jurisdicción del tribunal



Argentina sostiene que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar —no la soberanía en sí— y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM. “Argentina no puede ignorar la realidad: el fundamento mismo de su demanda descansa en la afirmación de su soberanía”, afirmó Reeves.



2. Explotación unilateral de recursos en área en disputa



Buenos Aires argumenta que la resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Londres replica que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional. “Se realizan perforaciones desde 1998. Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente”, señaló uno de los letrados británicos.



3. Autodeterminación versus soberanía permanente sobre recursos



El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los isleños —ratificado en el referéndum de 2013, con el 99,8% de votos a favor de seguir siendo territorio británico— para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. Argentina traza una distinción: reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas”.



4. Urgencia



Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.



5. Riesgo ambiental



Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.



4. Urgencia



Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.



5. Riesgo ambiental



Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.





