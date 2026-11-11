Investigan una muerte a tiros: hay tres personas demoradas

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Un pescador de 53 años fue hallado muerto con un disparo en la espalda. La Justicia busca determinar quién efectuó el tiro y por qué.



La investigación por la muerte de José Lino Arrondo, un hombre de 53 años cuyo cuerpo fue encontrado el lunes por la noche en una esquina de Santo Tomé, registró sus primeros avances: tres personas fueron demoradas mientras los investigadores intentan reconstruir cómo ocurrió el episodio.



La víctima, que era conocida en la zona por su actividad como pescador, fue encontrada sin vida en la intersección de las calles Toranzos y Sáenz Peña. Presentaba una herida de arma de fuego y el caso generó un operativo policial para establecer las circunstancias del fallecimiento.





Qué reveló la autopsia de la víctima



Los primeros resultados del examen forense habrían permitido determinar que Arrondo tenía alojado un proyectil calibre .22 en la espalda.



Este dato pasó a formar parte de las principales evidencias que analiza la investigación para establecer cómo recibió el disparo y desde qué posición habría sido efectuado.



Uno de los interrogantes centrales es si se trató de un ataque intencional o si el pescador quedó accidentalmente en la trayectoria de un proyectil disparado en otras circunstancias.







Quiénes son los tres demorados



En el marco de las actuaciones, la Policía demoró a tres personas que podrían aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.



De acuerdo con los primeros datos que trascendieron sobre el procedimiento, dos de ellas serían oriundas de Santo Tomé, mientras que la tercera provendría de Misiones, aunque actualmente residiría en la localidad correntina.



Por el momento, no se estableció públicamente cuál habría sido la participación de cada uno ni si alguno de ellos efectuó el disparo que terminó con la vida de Arrondo.





Las próximas horas serán determinantes



Los investigadores trabajan para reconstruir los momentos previos al hallazgo, determinar el origen del proyectil y establecer si existió una agresión directa contra la víctima.



La procedencia del disparo, los testimonios y los resultados de las pericias serán fundamentales para definir el rumbo de la causa.



Mientras continúan las diligencias judiciales y policiales, la principal incógnita sigue siendo quién disparó y en qué circunstancias murió José Lino Arrondo. La investigación deberá determinar si se trató de un homicidio o de un hecho accidental.



