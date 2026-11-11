Alerta: la creciente del Uruguay dejó sin acceso a la Costanera

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

El agua continúa avanzando desde Brasil y obligó a bloquear calles y sectores de circulación en la zona costera.



La crecida del río Uruguay obligó a la Municipalidad de Paso de los Libres a cerrar preventivamente todos los accesos a la Costanera ante el avance del agua. El nivel llegó a 7,43 metros, apenas siete centímetros por debajo de la altura de alerta.



La restricción comenzó durante la noche del lunes y comprende las calles Coronel López, Amado Bonpland y Plácido Martínez. La prohibición alcanza a automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.



De acuerdo con el registro de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el río continúa creciendo a un ritmo aproximado de un centímetro por hora, por lo que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la situación.



La creciente avanza desde Brasil hacia la costa correntina



El aumento del caudal responde a las lluvias y crecidas registradas en la cuenca alta del río Uruguay, en el sur de Brasil.



Uno de los registros más importantes se produjo el jueves pasado en la ciudad brasileña de Iraí, donde el nivel del río subió más de cinco metros en apenas 24 horas y superó la cota de inundación.



Posteriormente, la creciente avanzó hacia el sur y llegó a São Borja, localidad ubicada frente a la Argentina, donde el domingo se midieron 10,04 metros.



Desde allí, el caudal continuó desplazándose aguas abajo y comenzó a impactar en distintos puntos de la costa correntina.



También subió el nivel en La Cruz y Yapeyú



La situación no se limita a Paso de los Libres. Los registros de Prefectura también detectaron aumentos importantes en otras localidades ribereñas de la provincia.



Durante las últimas 24 horas, los niveles del río Uruguay en La Cruz y Yapeyú registraron incrementos de entre 25 y 43 centímetros, una señal del avance de la masa de agua hacia distintos sectores de la costa.



En Paso de los Libres, la principal preocupación está puesta en la velocidad de la creciente y en la proximidad de la cota de alerta, establecida en 7,50 metros.



Defensa Civil mantiene activa la línea de emergencias



Ante este escenario, la Dirección de Defensa Civil municipal continúa monitoreando la evolución del río y mantiene habilitada la línea telefónica gratuita 103 para recibir pedidos de asistencia y atender situaciones de emergencia.



Desde el Municipio solicitaron a vecinos y visitantes respetar las restricciones establecidas y evitar cualquier ingreso a la zona de la Costanera mientras permanezca vigente el cierre preventivo.



La evolución de los niveles durante las próximas horas será determinante para establecer el alcance de las medidas y evaluar posibles nuevas restricciones en los sectores cercanos al río Uruguay.



