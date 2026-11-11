"La cárcel es una oportunidad para empezar de nuevo haciendo las paces con Dios"

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

El Papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto y dejó un sentido mensaje sobre los límites, las cicatrices de los errores y la posibilidad de redención.



El Papa León XIV comenzó este miércoles su última jornada en el país con una emotiva visita a la cárcel de Devoto donde frente a 70 presos, compartió palabras que pusieron el foco sobre la importancia de los límites y recordaron la posibilidad de redención de los errores del pasado.



"Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite. Aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece", expresó el Santa Padre luego de escuchar algunos testimonios de las personas privadas de su libertad.



También instó a ver la permanencia en el penal como un punto de inflexión para el cambio personal y social: "Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad. Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar".



En esa línea, León XIV enfatizó que el presidio también puede alojar procesos profundos de transformación: "La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera".



El Papa dedicó un tramo de sus palabras a los allegados de los reclusos y a la centralidad del mensaje evangélico sobre el encierro: "Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad. Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación".



Finalmente, el Pontífice dejó un mensaje al personal penitenciario y a la comunidad general, al sostener que su tarea representa "un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación", y concluyó: "Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad".