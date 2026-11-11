Misterio: filmaron un objeto con forma de medusa cerca de una base aérea

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Una pareja registró un extraño fenómeno sobre Anchorage; tenía apéndices móviles, permaneció tres minutos en el cielo y desapareció



Un objeto oscuro, con una silueta parecida a una medusa y varios apéndices que se movían mientras giraba, fue captado en video sobre Anchorage, Alaska, en las proximidades de una importante instalación militar estadounidense. El episodio ocurrió el 15 de junio y, hasta el momento, no tiene una explicación confirmada.



El registro fue realizado por Sara Jane Osborn, quien estaba junto a su esposo, Pete, cuando descubrió la extraña figura en el cielo. Según su relato, el fenómeno permaneció visible durante aproximadamente tres minutos antes de desaparecer.



La cercanía con la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, una instalación estratégica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aumentó el interés por el episodio.





Cómo fue el avistamiento que sorprendió a una pareja



El hecho ocurrió alrededor de las 22:13, cuando los Osborn circulaban por la Sexta Avenida de Anchorage. Sara Jane estaba fotografiando un arcoíris cuando advirtió una figura que inicialmente confundió con un mosquito.



Su esposo estacionó el vehículo en un espacio cercano para que pudiera observar mejor y registrar lo que sucedía. Al enfocar el cielo, descubrió un objeto de dimensiones aparentemente inusuales, con una superficie oscura y algunos destellos plateados.



La mujer describió una estructura semejante a una medusa, cuyos apéndices parecían moverse independientemente mientras el cuerpo principal rotaba de un lado a otro.



Según su testimonio, el objeto avanzaba en dirección a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER), una instalación militar que alberga aviones de combate F-22 Raptor y cumple funciones vinculadas con la defensa aérea, la vigilancia y el transporte.







Buscaron una explicación, pero no encontraron rastros



Después de observar el fenómeno, la pareja se trasladó hasta un parque de la zona para comprobar si alguien podía estar manejando una cometa de grandes dimensiones.



Sin embargo, no encontraron personas ni elementos que permitieran sostener esa posibilidad. También recorrieron un sector cercano a Arctic Valley para intentar localizar nuevamente el objeto, pero ya había desaparecido.



Osborn explicó que conoce las cometas que habitualmente se utilizan en los parques de Anchorage y consideró que lo observado no coincidía con ellas.



Entre los motivos de su desconfianza mencionó la combinación de colores negros y plateados, los movimientos que describió como independientes y las condiciones del viento, que a su entender no eran suficientes para mantener en el aire una estructura de ese tamaño.



La pareja calculó que el objeto podía encontrarse a unos cinco kilómetros de distancia, aunque esa estimación no fue comprobada y tampoco permitió determinar sus dimensiones reales.







La cercanía con una base militar y las hipótesis sobre su origen



La aparición se produjo cerca de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, uno de los principales complejos militares estadounidenses en Alaska.



La instalación tiene una función estratégica por su ubicación geográfica y cuenta con escuadrones equipados con cazas F-22 Raptor. No obstante, hasta ahora no se estableció ninguna relación entre el fenómeno registrado y las actividades militares de la base.



La propia testigo planteó la posibilidad de que se tratara de un dron, aunque consideró que sus movimientos y su apariencia no encajaban completamente con esa explicación.



Tampoco se pudo confirmar que fuera un objeto extraterrestre. El video y las declaraciones de los testigos no aportan elementos suficientes para determinar su naturaleza.



El testimonio de la mujer que registró el fenómeno



En declaraciones al diario británico Daily Mail, Sara Jane Osborn insistió en que ambos observaron el mismo episodio y que no se trató de una confusión individual.



“Solo Dios y el gobierno sabrían qué era”, comentó al referirse a la falta de respuestas sobre el origen del objeto.



También defendió la veracidad de su experiencia con una frase contundente: “No puedo negar que ocurrió”.



Por ahora, el avistamiento permanece sin una explicación definitiva. La falta de datos sobre su composición, dimensiones, trayectoria y posibles operadores impide determinar si se trató de un dron, una estructura suspendida en el aire u otro fenómeno, por lo que el caso continúa rodeado de interrogantes.