Devuelven los ahorros de Ueno Bank y buscan recuperar fondos jubilatorios

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

El presidente Pedro Alliana informó que 1,74 millones de ahorristas recibieron USD 330 millones; ahora la prioridad son los recursos previsionales

El Gobierno de Paraguay aseguró que ya restituyó los depósitos a casi el 95% de los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank. El presidente Pedro Alliana anunció que se distribuyeron USD 330 millones entre 1.740.000 personas y anticipó que el dinero pendiente será entregado antes de finalizar este miércoles.



El anuncio representa un avance en la respuesta a la crisis financiera que sacudió al país y provocó fuertes consecuencias económicas y políticas. Sin embargo, todavía queda un problema de mayor dimensión: recuperar los fondos de jubilaciones y organismos públicos que estaban depositados en la entidad.







Más de 1,7 millones de personas recibieron sus depósitos



Alliana comunicó los resultados a través de sus redes sociales, donde destacó la velocidad con la que se puso en marcha el mecanismo de devolución después de la resolución de la entidad financiera.



“A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, expresó.



De acuerdo con el mandatario, los desembolsos alcanzaron a 1.740.000 ahorristas y representaron USD 330 millones provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).



El presidente también destacó la importancia de administrar responsablemente los recursos estatales y reclamó una coordinación entre las distintas instituciones para atender a quienes todavía esperan recuperar su dinero.







Qué cobertura ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos



El mecanismo utilizado para devolver los ahorros está administrado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y permite cubrir depósitos hasta un límite de 75 salarios mínimos por persona física o jurídica.



Ese tope equivale aproximadamente a 228,3 millones de guaraníes, unos USD 38.600 al tipo de cambio informado durante el proceso.



Los pagos se organizaron en distintas etapas para atender a una cantidad extraordinaria de beneficiarios. El objetivo fue priorizar las cuentas alcanzadas por la garantía legal y avanzar progresivamente con los montos pendientes.



El Banco Central había informado previamente que el 93,1% de las cuentas habilitadas ya había recibido devoluciones, con desembolsos cercanos a USD 340,4 millones. La cifra posterior difundida por Alliana corresponde a otro balance del proceso.



Los depósitos que superan el límite de cobertura no quedan automáticamente garantizados por el Estado: su recuperación dependerá del procedimiento de resolución de la entidad, la transferencia de pasivos y la liquidación de activos.







La preocupación por los fondos de jubilaciones



Una de las mayores dificultades que enfrenta el nuevo Gobierno paraguayo está relacionada con los recursos previsionales que diferentes instituciones públicas mantenían en Ueno Bank.



Alliana aseguró que recuperar ese dinero será una prioridad de su administración y dirigió un mensaje especial a los trabajadores aportantes y jubilados del sector público.



“Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad. Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”, sostuvo.



Entre los organismos afectados se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), que tendría aproximadamente USD 516 millones depositados en la entidad financiera.



También existen recursos comprometidos de otras instituciones, entre ellas las cajas jubilatorias de la ANDE, Itaipú, Yacyretá, Bancarios y la Caja Fiscal.



En conjunto, los fondos públicos involucrados superarían los USD 800 millones, una cifra que representa un desafío considerable porque excede ampliamente los límites de protección del Fondo de Garantía de Depósitos.







Una crisis financiera con consecuencias políticas



La intervención de Ueno Bank fue dispuesta el 3 de noviembre por las autoridades monetarias paraguayas, luego de detectarse problemas de solvencia que comprometieron el funcionamiento de la entidad.



La medida dejó a numerosos clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y desencadenó una fuerte preocupación entre ahorristas, empresas y organismos estatales.



El caso también tuvo repercusiones en el escenario político. La crisis derivó en la destitución de Santiago Peña y en la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia, en medio de cuestionamientos sobre los vínculos entre el poder político y la entidad financiera.



Mientras continúa la devolución de los depósitos cubiertos por la garantía estatal, el principal desafío para el Ejecutivo será establecer cómo se recuperarán los recursos previsionales y los fondos institucionales que exceden esa protección. La evolución de ese proceso será determinante para la estabilidad financiera y la confianza de los trabajadores y jubilados paraguayos.



