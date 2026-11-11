Bukele anunció un ataque contra el centro de operaciones de una banda haitiana

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

El mandatario salvadoreño aseguró que sus tropas destruyeron la sede de 400 Mawozo en Haití, durante la búsqueda de cuatro compatriotas desaparecidos.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que las fuerzas militares de su país destruyeron la denominada “Casa de la Muerte”, una propiedad identificada como centro de operaciones de la organización criminal 400 Mawozo, en Haití. El operativo se produjo en medio de una ofensiva destinada a encontrar a cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos desde octubre.



El mandatario comunicó el resultado a través de su cuenta de X, donde publicó un video aéreo con imágenes de explosiones y movimientos de helicópteros sobre una zona rural. La intervención tuvo como objetivo un inmueble atribuido a Wilson Joseph, conocido por su alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda.



“Cumplimos nuestra promesa. Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”, escribió Bukele en criollo haitiano.



El video del ataque y las declaraciones de Bukele



En la misma publicación, el presidente salvadoreño sostuvo que gran parte de los integrantes de la organización abandonó el lugar antes de enfrentar a las fuerzas de seguridad.



“La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes!”, agregó.



Las imágenes difundidas muestran detonaciones y aeronaves que sobrevuelan el sector donde se encontraba la propiedad. Sin embargo, el material publicado no permite confirmar de manera independiente la magnitud de la destrucción ni establecer si hubo víctimas fatales o detenidos.



La residencia estaba vinculada a Wilson Joseph, uno de los principales referentes de 400 Mawozo, organización que tiene presencia en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.



De acuerdo con información publicada por medios internacionales, la incursión se realizó el domingo mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional de Haití y efectivos salvadoreños. La intervención habría incluido drones explosivos, fuerzas terrestres y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por militares de El Salvador.



La desaparición de cuatro salvadoreños detrás de la ofensiva



El despliegue militar comenzó después de que cuatro técnicos salvadoreños vinculados a tareas de aviación y mantenimiento desaparecieran el 18 de octubre.



Los trabajadores integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas, y fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo blindado por Croix-des-Bouquets, una zona afectada por la presencia de grupos armados.



El vehículo apareció posteriormente incendiado y, desde entonces, no hubo información confirmada sobre el paradero de los cuatro hombres.



Bukele sostiene que sus compatriotas continúan con vida y presentó la intervención militar como una misión para rescatarlos. En ese contexto, su gobierno desplegó más de 2.500 efectivos en territorio haitiano, con unidades aéreas y personal que trabaja junto a las fuerzas policiales locales.



Quién es el jefe de 400 Mawozo



Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, es señalado como uno de los principales líderes criminales de Haití. La organización 400 Mawozo está vinculada con secuestros, extorsiones, tráfico de armas y otras actividades delictivas.



El grupo adquirió notoriedad internacional en 2021, cuando integrantes de la banda secuestraron a 16 misioneros estadounidenses y un ciudadano canadiense.



Según los reportes sobre el último operativo, Joseph no se encontraba en la propiedad cuando fue atacada. El propio dirigente negó haber participado en la emboscada contra los técnicos salvadoreños y responsabilizó a otra organización, identificada como Chen Mechan.



Además, el jefe de 400 Mawozo envió una comunicación a Naciones Unidas para solicitar mediación y abrir una instancia de diálogo, mientras se intensificaban las operaciones militares en la región.



Las dudas sobre la presencia militar salvadoreña en Haití



La intervención también generó interrogantes sobre el alcance y la coordinación del despliegue extranjero. Las fuerzas salvadoreñas operan mediante un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas, pero no todos sus integrantes forman parte de la estructura internacional respaldada por Naciones Unidas.



La organización internacional aclaró que solamente una parte del contingente salvadoreño cuenta con su autorización y responde a sus mecanismos de supervisión. También remarcó que las operaciones de seguridad deben respetar el derecho internacional.



La ofensiva abre un nuevo capítulo en la crisis de seguridad haitiana, donde distintas organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia territorial. Mientras Bukele reivindica la destrucción del supuesto cuartel de 400 Mawozo, el principal objetivo declarado de su misión sigue siendo encontrar a los cuatro técnicos desaparecidos, cuyo paradero todavía no fue confirmado.



