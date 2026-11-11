No encontraron dinero dentro del refugio blindado de la mansión de Santiago Peña

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

La Fiscalía ingresó al compartimento secreto en San Bernardino y no encontró dinero. Secuestraron computadoras por la causa Ueno Bank.



Después de dos jornadas de procedimientos, fiscales y policías de Paraguay consiguieron ingresar a una habitación blindada escondida en la mansión del exmandatario Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, departamento de Cordillera. El lugar no contenía dinero en efectivo ni objetos de valor: los investigadores determinaron que funcionaba como una habitación de pánico.



El procedimiento se desarrolla en el marco de una investigación sobre las operaciones de Ueno Bank y los posibles beneficios que habría recibido la entidad durante la gestión de Peña.



Aunque el acceso al compartimento había generado interrogantes por sus características y su sofisticado sistema de protección, la inspección descartó que se tratara de una bóveda utilizada para guardar dinero o bienes de alto valor.





Cómo consiguieron abrir la habitación secreta



El primer intento de ingreso se realizó el domingo, cuando los investigadores descubrieron una estructura oculta detrás de una pared falsa dentro de la propiedad.



El recinto tenía dos puertas de seguridad. Los agentes lograron atravesar la primera, pero no pudieron desbloquear la segunda, cuyo mecanismo impidió completar la inspección.



Ante esa dificultad, las autoridades suspendieron temporalmente el procedimiento y mantuvieron la vivienda bajo custodia hasta reunir los elementos necesarios para regresar.



La apertura definitiva se concretó este martes gracias a información proporcionada por la defensa del exmandatario. La fiscal Silvia González explicó que Peña colaboró para localizar la llave que permitía desbloquear el sistema.



“Él colaboró con el procedimiento”, afirmó la representante del Ministerio Público.







Qué había detrás de la puerta blindada



Una vez dentro, los funcionarios comprobaron que el espacio estaba destinado a proteger a sus ocupantes frente a situaciones de emergencia y no a almacenar dinero.



La inspección no detectó efectivo ni objetos de valor patrimonial. Sin embargo, los investigadores incorporaron a la causa computadoras incautadas durante los procedimientos, que serán sometidas a análisis.



La estructura había llamado la atención por su ubicación, sus características constructivas y el mecanismo de seguridad que impedía acceder desde el exterior.



La explicación aportada por la defensa permitió establecer que se trataba de un refugio de seguridad, aunque la investigación judicial continuará examinando los demás elementos encontrados en la residencia.



La mansión quedó bajo control del Estado



Tras el operativo, la propiedad pasó a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo encargado de administrar los bienes sujetos a medidas judiciales en Paraguay.



Su titular, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente durante el procedimiento. Con el traspaso de responsabilidades, los efectivos militares que custodiaban el inmueble dejaron de cumplir esa función y la vigilancia quedó a cargo de la dependencia estatal.



La residencia también está bajo investigación por el origen de los fondos utilizados para su construcción, cuyo costo habría rondado los 7.700 millones de guaraníes.



Uno de los puntos que examinan los investigadores son dos préstamos concedidos por Ueno Bank a Peña el 13 de mayo de 2024, por un total de 3.548 millones de guaraníes, destinados a financiar su vivienda de verano.



Las cuotas mensuales de esas obligaciones alcanzaban aproximadamente los 239 millones de guaraníes, una cifra equivalente a unas seis veces el salario presidencial de aquel momento, estimado en 37,9 millones de guaraníes.







La crisis de Ueno Bank y las sospechas sobre el entorno político



La investigación sobre la entidad financiera se profundizó después de su intervención, dispuesta el 3 de noviembre, tras detectarse problemas de solvencia que afectaron sus operaciones.



La situación generó dificultades para aproximadamente tres millones de clientes que intentaban acceder a sus depósitos y puso bajo la lupa al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenecía el banco.



Los fiscales buscan establecer si existieron irregularidades financieras y si Peña utilizó su posición institucional para favorecer los intereses de la entidad. El exmandatario había mantenido vínculos como accionista indirecto hasta 2025.



Las pesquisas también alcanzaron otros domicilios y dependencias. El lunes, los investigadores inspeccionaron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción, donde retiraron documentación, teléfonos celulares, computadoras y registros de cámaras de seguridad.



Además, se realizaron procedimientos en una sede bancaria y en la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay y antiguo integrante del directorio de Ueno Bank.



La apertura del refugio blindado permitió despejar uno de los interrogantes que rodeaban a la mansión, pero no cerró la investigación. Ahora, el análisis de los dispositivos electrónicos, la documentación secuestrada y las operaciones financieras será determinante para establecer si existieron maniobras irregulares y eventuales responsabilidades en el caso Ueno Bank.