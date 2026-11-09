El chamamé llegará al Papa de la mano de un sacerdote y músicos del Litoral

Lunes, 9 de noviembre de 2026

El padre Antonio Rossi y artistas de la región compartirán su música con el papa León XIV, en una experiencia que también anticipa un festival solidario.



El chamamé tendrá un lugar especial en el encuentro con el papa León XIV. Un sacerdote y un grupo de músicos del Litoral serán los encargados de acercar al pontífice uno de los géneros más representativos de la cultura argentina, con un repertorio ligado a la fe y las tradiciones populares.



La propuesta estará encabezada por el padre Antonio Rossi, acompañado por artistas que habitualmente participan de las celebraciones religiosas en el Santuario de San Pantaleón, en la capital provincial.



Música, fe y tradición del Litoral



Los músicos llevarán al encuentro con el Papa una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad del nordeste argentino. El chamamé, reconocido por su valor artístico y tradicional, se combinará con la espiritualidad que caracteriza las presentaciones del grupo.



La participación del sacerdote y sus acompañantes representa una oportunidad para compartir con León XIV parte de las costumbres y manifestaciones religiosas de la región.



El regreso y un festival solidario



Tras su regreso de Buenos Aires, los artistas también formarán parte de una actividad prevista para el 14 de noviembre.



Se trata del 4° Festival Solidario Vocacional Arquidiocesano, que tendrá como escenario el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Allí acompañarán al grupo de sacerdotes que participará del evento.



La presentación buscará unir música, solidaridad y vocación religiosa, en una jornada que convocará a la comunidad en torno a la fe y las expresiones culturales del Litoral.



La presencia del chamamé ante el Papa y la posterior participación en el festival marcarán una agenda especial para los músicos, que llevarán sus canciones desde los espacios de celebración religiosa hasta uno de los escenarios más representativos de la música regional.