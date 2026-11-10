Un objeto desconocido desafió a un caza F-22 y sorprendió a pilotos estadounidenses Martes, 10 de noviembre de 2026 El presidente de Estados Unidos relató un episodio aéreo en el que un objeto redondo habría superado tres veces la velocidad de un avión militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que pilotos de la Fuerza Aérea le describieron un encuentro con un objeto volador no identificado que habría superado ampliamente la velocidad de un caza F-22. El mandatario también prometió investigar si existe un programa gubernamental secreto dedicado a estudiar estos fenómenos.



La revelación se conoció durante una entrevista con el periodista Ross Douthat, emitida el domingo por la cadena CBS en el programa 60 Minutes. Allí, Trump contó que recibió personalmente los testimonios de los aviadores en el Despacho Oval.



El relato de los pilotos sobre un objeto a velocidad extraordinaria



Durante la conversación, el mandatario explicó que los encuentros ocurrieron en relatos que escuchó tanto durante su primera administración como en su actual gobierno.



Según su descripción, los pilotos se encontraban a bordo de un F-22 cuando un objeto de forma circular pasó junto a la aeronave a una velocidad tres veces superior.



Trump destacó que el elemento tenía una característica particular: no presentaba una estructura aerodinámica convencional.



“Y es redondo. No es aerodinámico, es redondo”, sostuvo al describir el objeto.



El presidente evitó identificar a los aviadores y tampoco proporcionó información precisa sobre la fecha o el lugar del supuesto encuentro. Sin embargo, aseguró que quienes le transmitieron la experiencia eran profesionales serios y no personas inclinadas a las teorías conspirativas.



Aunque manifestó sus reservas sobre la existencia de fenómenos extraterrestres, reconoció que los relatos le resultaron llamativos.



“No soy muy creyente”, afirmó durante la entrevista.



La promesa de investigar un posible programa secreto



Otro de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de que el Gobierno estadounidense mantenga investigaciones reservadas sobre objetos voladores no identificados, incluso sin conocimiento de las máximas autoridades políticas.



Consultado sobre las denuncias de supuestos programas secretos destinados a recuperar aeronaves desconocidas y estudiar su tecnología, Trump respondió que no tenía información al respecto.



Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de iniciar averiguaciones: “No, eso no lo he escuchado. Pero si existe, lo voy a averiguar después de esta entrevista”.



Una de las denuncias más conocidas fue presentada por David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que trabajó en un grupo de investigación del Pentágono.



En julio de 2023, Grusch declaró bajo juramento ante un subcomité de la Cámara de Representantes que Estados Unidos tendría desde hace décadas un programa de recuperación de restos de aeronaves no identificadas y desarrollo de ingeniería inversa.



También mencionó supuestos materiales biológicos de origen no humano. No obstante, reconoció que no había observado personalmente esos elementos y que sus afirmaciones se basaban en conversaciones con aproximadamente 40 testigos.



El Pentágono rechazó esas acusaciones y una revisión oficial publicada en marzo de 2024 concluyó que no había pruebas verificadas de tecnología extraterrestre.



Estados Unidos comenzó a divulgar documentos sobre ovnis



La discusión sobre los fenómenos aéreos no identificados también se trasladó a la política de transparencia del Gobierno estadounidense.



El 19 de febrero, Trump anunció que pediría a las agencias federales y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, avanzar con la publicación de archivos relacionados con ovnis y posibles formas de vida extraterrestre.



Como parte de esa iniciativa, el Departamento de Guerra puso en marcha el 8 de mayo el portal PURSUE, destinado a reunir documentos, fotografías y grabaciones desclasificadas.



La primera colección incluyó 162 materiales, algunos correspondientes a registros de fines de la década de 1940. Las autoridades aclararon que la publicación de esos archivos no representa una confirmación de vida extraterrestre.



El 23 de octubre se difundió una nueva entrega que incorporó un informe de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) y declaraciones de dos agentes federales sobre un objeto triangular negro observado cerca de una instalación de seguridad nacional en el oeste del país.



Un avistamiento que todavía no tiene explicación



De acuerdo con los documentos publicados, los agentes describieron un objeto que permaneció suspendido durante aproximadamente 20 segundos sobre una formación montañosa y luego desapareció en un cañón en cuestión de segundos.



Los testigos aseguraron que no observaron motores, hélices ni gases de escape. También señalaron que, mediante un visor infrarrojo, el objeto presentaba una temperatura superior a la del entorno y una distribución térmica uniforme.



Sin embargo, ningún instrumento registró su velocidad y los datos térmicos todavía no cuentan con una verificación independiente en la documentación pública.



El Departamento de Guerra anticipó que continuará difundiendo nuevos documentos cada pocas semanas, a medida que avance la revisión de los archivos disponibles.



Por ahora, tanto el supuesto encuentro relatado por Trump como otros episodios registrados por organismos estadounidenses permanecen sin una explicación concluyente. La publicación de nuevos informes podría aportar información para determinar qué hay detrás de estos fenómenos.





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