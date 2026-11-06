La Selección Argentina de Talla Baja va por el título del Mundial Marruecos 2026 Viernes, 6 de noviembre de 2026 Con la ilusión intacta y la convicción de seguir derribando barreras, la Albiceleste buscará este noviembre dejar nuevamente a la bandera en lo más alto del fútbol mundial. El torneo reunirá a 16 selecciones de todo el mundo.

El seleccionado nacional se prepara para disputar la segunda edición de la Copa del Mundo en Rabat, del 20 al 30 de noviembre. Con el orgullo de ser los vigentes campeones, el plantel afronta grandes desafíos logísticos y económicos, mientras utiliza el deporte como una plataforma fundamental para visibilizar la inclusión laboral y erradicar el bullying escolar.



La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja se encuentra en la recta final de su preparación para defender la corona mundial en el segundo certamen ecuestre de la categoría, que se llevará a cabo en la ciudad de Rabat, Marruecos, del 20 al 30 de noviembre. Sin embargo, el camino hacia tierras africanas expone una realidad compleja: los desafíos deportivos conviven a diario con una profunda lucha social contra la discriminación, la escasa ayuda estatal y las barreras para la inserción laboral.



Facundo Rojas, capitán del equipo nacional, director técnico y presidente de la Federación Internacional de Talla Baja —iniciativa pionera impulsada desde 2010 en la provincia de Corrientes—, encabeza los últimos detalles de una delegación integrada por 18 personas (15 futbolistas y 3 miembros del cuerpo técnico) con una fuerte representación federal que incluye a Corrientes y Jujuy.



El seleccionado nacional arriba a este nuevo desafío histórico que incluye la Copa América en Perú (2022), la Eurocopa en España (2022) como invitados —hito que los llevó a ser recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano— y la consagración en el primer Mundial de Talla Baja celebrado en Argentina en 2023.



En Marruecos, el torneo reunirá a 16 selecciones de todo el mundo, entre ellas potencias y clásicos rivales como Paraguay, Brasil y Francia. El formato exigirá el máximo rendimiento físico del plantel, que podría llegar a disputar hasta 10 partidos en un lapso de 10 días. Los encuentros se rigen bajo el reglamento de fútbol de salón (dos tiempos de 20 minutos), implementando un exigente sistema de tiempo neto (reloj parado) en semifinales y finales.



A pesar del enorme prestigio deportivo, la delegación enfrenta serias dificultades financieras. Con pasajes que rondan los 2.100 dólares por persona y la necesidad de optimizar recursos —lo que llevó a los deportistas a viajar únicamente con equipaje de mano para evitar cargos extras—, el cuerpo técnico ha intensificado la búsqueda urgente de sponsors. No obstante, Rojas destacó y agradeció de manera especial el acompañamiento constante del Gobierno de la Provincia de Corrientes hacia la disciplina.



Cabe destacar que el seleccionado no es profesional: cada jugador e integrante del cuerpo técnico cuenta con un empleo particular para el sustento de sus hogares, debiendo coordinar y dejar aseguradas sus responsabilidades laborales y familiares antes de cada travesía internacional.



El verdadero rival a vencer: la discriminación y el bullying

Más allá de la pelota, la misión de la Selección trasciende lo deportivo. Rojas hizo hincapié en las barreras sociales persistentes, como la falta de oportunidades en el mercado laboral formal que obliga a muchos jóvenes a depender de pensiones estatales.



Asimismo, puso el foco en el bullying escolar, un flagelo que el propio capitán sufrió en su infancia y que motivó el desarrollo de un proyecto educativo integral. A través de jornadas y talleres en escuelas, dirigidos tanto a alumnos como a docentes, la iniciativa busca erradicar el desconocimiento y los prejuicios desde la raíz.



"Piensan que lo único que tenemos es que nacimos bajitos, pero la sociedad es agresiva con nosotros, desde subir a un colectivo con escalones altísimos hasta hacer un trámite en un banco", reflexionó Rojas.







DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE La Selección Argentina de Talla Baja va por el título del Mundial Marruecos 2026

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